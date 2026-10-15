Aktien von Nel ASA und Evotec ziehen an! Wann startet DRC Gold? Über 9 % konnte die Aktie von Evotec gestern zulegen. Grund waren besser als erwartete Zahlen für die ersten neun Monate. In einer ersten Reaktion wurde die Aktie von Analysten erneut zum Kauf empfohlen. Positive Impulse gab es in den vergangenen …



