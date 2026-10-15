Wo ist die perfekte Einstiegschance? Porsche AG, Aixtron und Power Metallic Mines im Härtetest! Die Porsche AG kämpft und ringt mit einer spürbaren Absatzschwäche und versucht ihre strategischen Reformen durchzuboxen. Der Halbleiterausrüster Aixtron sorgt trotz eines nervösen Marktumfelds mit starkem Rückenwind aus der KI-Infrastruktur für …



