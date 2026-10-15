🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Entscheidung über Tabaksteuer und Krankenkassen-Finanzen

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundestag berät Tabaksteuer und Kassenfinanzen
    • Notfallreform soll Versorgung effektiver machen
    • Digitale Identität und Cybersicherheit auf der Agenda
    Entscheidung über Tabaksteuer und Krankenkassen-Finanzen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Im Bundestag werden am Donnerstag mehrere Gesetze der schwarz-roten Koalition abschließend beraten - unter anderem zur geplanten Erhöhung der Tabaksteuer und den Krankenkassen-Finanzen. Erst um 23.15 Uhr steht der Gesetzentwurf zur Änderung des Tabaksteuergesetzes auf der Tagesordnung. Er sieht eine regelmäßige Erhöhung der Steuer auf Tabakprodukte über einen Zeitraum von vier Jahren vor. 756 Millionen Euro mehr Steuern werden davon allein 2027 erwartet.

    Der Tag im Plenum startet mit der Schlussberatung einer Reform der Patientenversorgung im Notfall inklusive Sparmaßnahmen für die Krankenkassen (9.00 Uhr). Patientinnen und Patienten sollen in einer umstrukturierten Notfall-Landschaft effektiver versorgt werden. Die Reform dient der Koalition zudem als Trägergesetz für Anträge zur weiteren Stabilisierung der Finanzen der gesetzlichen Krankenkassen. Bereits im Sommer war ein Gesundheitssparpaket beschlossen worden, nun soll nachgeschärft werden.

    Zahlreiche weitere Gesetze

    Auf der Tagesordnung steht auch die abschließende Beratung eines Gesetzes zur sogenannten Digitalen Identität. Geschaffen werden sollen Voraussetzungen für eine "Europäische Brieftasche für die digitale Identität" (EUDI-Wallet) in Deutschland. Bürgerinnen und Bürger sollen ihre Identität damit künftig per Smartphone digital nachweisen und digitale Dokumente speichern, verwalten und einsetzen können.

    Ein weiterer beschlussreifer Entwurf liegt den Parlamentariern mit der "Cyberresilienz-Verordnung" vor: Produkte mit digitalen Elementen sollen auf dem europäischen Markt bestimmten Mindestanforderungen an die Cybersicherheit genügen müssen.

    Sitzungsende 2.10 Uhr

    Abschließend beraten werden soll auch über weitere Gesetzentwürfe. Darin geht es um Änderungen des Gesetzes zum Brennstoffemissionshandel, um mehr Rechte für Gewaltopfer auf psychosoziale Prozessbegleitung, eine Ausweitung notarieller Online-Verfahren sowie digitale Führungszeugnisse, um die Einrichtung einer internationalen Schadensersatzkommission für die Ukraine, ein Gesetz für mehr nachhaltige Flugkraftstoffe und neue Regeln gegen Bürokratie in der Landwirtschaft.

    Zudem stehen erste Gesetzesberatungen und Anträge der Opposition auf der Tagesordnung. Geplantes Sitzungsende ist 2.10 Uhr./bw/DP/men





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bitcoin - BTC~USD

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bitcoin. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bitcoins Kursschwäche und die Unterstützung bei 82.000–82.500 US-Dollar. Bei einem Bruch werden Rückgänge auf 77.500–80.000 Dollar, teils 76.000–77.000 Dollar, diskutiert. ETF-Abflüsse und Sorgen vor höheren US-Zinsen gelten als Belastungen. Eine Erholung über 84.000–85.000 Dollar könnte neue Zuflüsse begünstigen. Short-Liquidationen werden als Rallytreiber genannt; hohe US-Schulden und wachsende Geldmengen stützen langfristig bullische Erwartungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bitcoin eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Entscheidung über Tabaksteuer und Krankenkassen-Finanzen Im Bundestag werden am Donnerstag mehrere Gesetze der schwarz-roten Koalition abschließend beraten - unter anderem zur geplanten Erhöhung der Tabaksteuer und den Krankenkassen-Finanzen. Erst um 23.15 Uhr steht der Gesetzentwurf zur Änderung des …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     