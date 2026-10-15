Entscheidung über Tabaksteuer und Krankenkassen-Finanzen

Es zeichnet sich wohl ab das der Kurs zurück geht, leider spricht vieles dafür und ich dachte er steigt Richtung 90.000





...ist zwar eh scheißegal, aber Risikoassets wie Quantencomputer, Kryptos oder Weltraumfirmen steigen nie, wenn FED-Zinsen erhöht werden. Die nächste FED-Zinserhöhung wird ab nun bereits fix als beschlossen angesehen und darum kippt halt der Gesamtmarkt nach unten. Risikoassets steigen bei Zinssenkungen, da dann mehr mit Billigkrediten auf Pump gezockt wird. Und bei einem Iran-Krieg ohne Ende mit 100 Dollar Ölpreis reden wir nun mal von Inflation und Zinserhöhung. WO schreibts ja eh selber:





Quelle: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21493321-maerkte-morgen-oelpreis-sorgen-fed-protokoll-aktienmaerkte-druck

Am Anleihemarkt setzte sich der Renditeanstieg fort und zog die Aktienkurse mit nach unten. Der zyklische Stoxx 600 verlor im Verlauf mehr als ein Prozent, der technologielastige S&P 500 kam mit minus 0,22 Prozent glimpflicher davon. Eine mit Spannung erwartete US-Anleiheauktion über 39 Milliarden US-Dollar für zehnjährige Papiere stieß auf kräftige Nachfrage bei 5,30 Prozent Rendite, was kurzzeitig für Entspannung sorgte, ehe die Zinsen am Morgen schon wieder anzogen.

Zusätzlich sorgte das jüngste Fed-Sitzungsprotokoll für einen restriktiven Unterton: Sämtliche Mitglieder stellten sich hinter die zurückliegende Zinserhöhung, eine Mehrheit hält eine weitere Anhebung vor Jahresende für wahrscheinlich, da die Zinsen die Wirtschaft kaum bremsten und Nachfrage sowie Inflation hartnäckig blieben.





...das betrifft auch Risikoassets wie Kryptos:





Bild: https://cdnb.artstation.com/p/assets/images/images/000/852/825/large/bruno-rodrigo-de-miranda-kamikaze-final.jpg?1434568982





...so, viel Spaß noch beim Rumzocken und verzockts nicht zu viel Geld im Bärenmarkt, die "Rote-Nase-Clowns" oder die Kinderkrebshilfe würde sich auch über eine kleine Spende freuen, muss ja nicht immer der Broker oder Emmitent ums Eck sein Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif