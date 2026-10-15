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    Polaris Renewable Energy gibt Details zur Investoren-Telefonkonferenz für das dritte Quartal 2026 bekannt

    Polaris Renewable Energy gibt Details zur Investoren-Telefonkonferenz für das dritte Quartal 2026 bekannt
    Foto: adobe.stock.com

    TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 14. Oktober 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) („Polaris“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es am Donnerstag, dem 5. November 2026, um 10:00 Uhr EST eine Telefonkonferenz und einen Webcast abhalten wird, um die Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2026 zu erläutern.

     

    Um an der Telekonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte die gebührenfreie Nummer 1 888-506-0062 oder die internationale gebührenfreie Nummer +1 973-528-0011; der Zugangscode lautet 53518.

     

    Oder über die URL: https://www.webcaster5.com/Webcast/Page/2773/53518

     

    Eine digitale Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird zwei Stunden nach Beendigung verfügbar sein.

     

    Informationen zum Abruf der Aufzeichnung:

     

    Toronto: 1 877-481-4010, Zugangscode: 53518

    International (gebührenfrei): 1 919-882-2331, Zugangscode: 53518

    Verfallsdatum der Aufzeichnung: 29. Oktober 2027

     

    Über Polaris Renewable Energy Inc.

     

    Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut ausgestattetes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

     

    Zum Unternehmensportfolio gehören ein geothermisches Kraftwerk (~82 MW), vier Wasserkraftwerke (~39 MW), drei Solar-(Photovoltaik)-Projekte (~35 MW) und ein Onshore-Windpark (~26 MW).

     

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

     

    Investor Relations

    Polaris Renewable Energy Inc.

    Tel.: +1 647-245-7199

    E-Mail: info@PolarisREI.com

     

    Quelle: Polaris Renewable Energy Inc.

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
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