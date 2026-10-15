SK Hynix, Softbank und Samsung schmieren ab – dem KI-Boom droht eine Geldklemme

Die Sorge dahinter: Der Ausbau der KI-Infrastruktur erfordert enorme Summen. Höhere Kreditzinsen könnten die Finanzierung verteuern und die Investitionen bremsen. An der Wall Street hatten am Mittwoch überraschend hohe US-Inflationsdaten die Angst vor weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed geschürt. Der Nasdaq Composite sank um 1,88 Prozent auf 26.692,87 Punkte und der S&P 500 um 1,11 Prozent auf 7.718,94 Punkte.

Der Ausverkauf bei Technologieaktien erreicht Asien: SK Hynix verlor am Donnerstagmorgen zeitweise mehr als zehn Prozent. Samsung Electronics fällt um 7,1 Prozent. In Japan büßt SoftBank 9,77 Prozent ein, der Chipausrüster Tokyo Electron 7,21 Prozent. Advantest verliert 14,24 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bereits am Montag hatten die Chefs von Broadcom und Intel vor einem möglichen Kapitalengpass gewarnt. Broadcom-Chef Hock Tan sieht die Finanzierung sogar als potenziell größere Hürde beim KI-Ausbau als fehlende Chips oder Strom.

Warum ein Analyst trotzdem Kaufchancen sieht

Dan Ives von Yorkville Advisors verweist im Gespräch mit CNBC auf US-Staatsanleiherenditen von über fünf Prozent. Das verteuere große Infrastrukturprojekte. Die Nachfrage nach KI-Rechenleistung sei jedoch weiterhin robust. Der Analyst betrachtet den Rücksetzer deshalb als Kaufgelegenheit und sieht den Ausbau der KI-Infrastruktur noch am Anfang.

Für eine skeptischere Einschätzung müsste sich laut Ives die Nachfrage abschwächen. Als Warnsignale nennt er gekürzte Investitionspläne der großen Cloud-Konzerne, stornierte Verträge oder sinkende Mietpreise für Grafikprozessoren. Höhere Zinsen allein ändern seine positive Einschätzung bislang jedoch nicht.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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