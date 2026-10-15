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    Zinsangst trifft Chip-Aktien

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    SK Hynix, Softbank und Samsung schmieren ab – dem KI-Boom droht eine Geldklemme

    SK Hynix verliert zeitweise mehr als 10 %, auch Samsung und SoftBank geraten unter Druck. Die Sorge um die Finanzierung des KI-Booms wächst. Ein Tech-Analyst sieht trotzdem eine Kaufchance – und nennt klare Warnsignale.

    Zinsangst trifft Chip-Aktien - SK Hynix, Softbank und Samsung schmieren ab – dem KI-Boom droht eine Geldklemme
    Foto: Elmar Kremser/SVEN SIMON - SVEN SIMON

    Der Ausverkauf bei Technologieaktien erreicht Asien: SK Hynix verlor am Donnerstagmorgen zeitweise mehr als zehn Prozent. Samsung Electronics fällt um 7,1 Prozent. In Japan büßt SoftBank 9,77 Prozent ein, der Chipausrüster Tokyo Electron 7,21 Prozent. Advantest verliert 14,24 Prozent.

    Die Sorge dahinter: Der Ausbau der KI-Infrastruktur erfordert enorme Summen. Höhere Kreditzinsen könnten die Finanzierung verteuern und die Investitionen bremsen. An der Wall Street hatten am Mittwoch überraschend hohe US-Inflationsdaten die Angst vor weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed geschürt. Der Nasdaq Composite sank um 1,88 Prozent auf 26.692,87 Punkte und der S&P 500 um 1,11 Prozent auf 7.718,94 Punkte.

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    Bereits am Montag hatten die Chefs von Broadcom und Intel vor einem möglichen Kapitalengpass gewarnt. Broadcom-Chef Hock Tan sieht die Finanzierung sogar als potenziell größere Hürde beim KI-Ausbau als fehlende Chips oder Strom.

    Warum ein Analyst trotzdem Kaufchancen sieht

    Dan Ives von Yorkville Advisors verweist im Gespräch mit CNBC auf US-Staatsanleiherenditen von über fünf Prozent. Das verteuere große Infrastrukturprojekte. Die Nachfrage nach KI-Rechenleistung sei jedoch weiterhin robust. Der Analyst betrachtet den Rücksetzer deshalb als Kaufgelegenheit und sieht den Ausbau der KI-Infrastruktur noch am Anfang.

    Für eine skeptischere Einschätzung müsste sich laut Ives die Nachfrage abschwächen. Als Warnsignale nennt er gekürzte Investitionspläne der großen Cloud-Konzerne, stornierte Verträge oder sinkende Mietpreise für Grafikprozessoren. Höhere Zinsen allein ändern seine positive Einschätzung bislang jedoch nicht.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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