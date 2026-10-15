🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bahn, Kredite, Weihnachtsmarkt - was sich im November ändert

    Für Sie zusammengefasst
    • Kfz-Versicherung bis 30. November kündigen
    • Bahn bietet Familienticket dauerhaft für 99,99 Euro
    • Strengere Prüfung bei Minikrediten und Ratenkäufen
    Bahn, Kredite, Weihnachtsmarkt - was sich im November ändert
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Im zweitletzten Monat des Jahres treten strengere Regeln für Ratenkäufe und Minikredite in Kraft, Ende des Monats öffnen außerdem erste Weihnachtsmärkte in einigen Städten. Was sich im November ändert.

    Wechselfrist für Kfz-Versicherung läuft ab

    Wer seine Autoversicherung wechseln möchte, sollte den 30. November im Blick behalten. Bei vielen Verträgen läuft die Kündigungsfrist an diesem Tag ab. Die Kündigung muss spätestens an dem Tag beim bisherigen Versicherer eingehen. Voraussetzung ist, dass das Versicherungsjahr am 31. Dezember endet. Wer wechseln möchte, sollte deshalb rechtzeitig die Vertragsbedingungen prüfen und einen womöglich günstigeren Tarif vergleichen.

    Deutsche Bahn macht Familienticket zum Dauerangebot

    Ab dem 1. November sollen Familien dauerhaft mit einem Pauschalticket der Deutschen Bahn reisen können. Für 99,99 Euro soll es eine Hin- und Rückfahrt für bis zu fünf Personen inklusive Sitzplatzreservierung im ICE geben. Der Verkauf startet demnach bereits am 26. Oktober. Das Angebot war ursprünglich nur für die Sommerferien gedacht, wird wegen der hohen Nachfrage aber dauerhaft ins Sortiment aufgenommen.

    Strengere Verbraucherkreditregeln

    "Buy now, pay later" mit einem Klick? Ganz so einfach wird es bald nicht mehr sein. Denn ab dem 20. November gelten strengere Regeln für Minikredite und Ratenkäufe. Dann müssen Anbieter auch bei Kurz- und Kleinkrediten bis 200 Euro oder zinsfreien Zahlungsaufschüben genauer prüfen, ob Kunden sich die Rückzahlung leisten können. Ziel ist es, Verbraucher besser vor Schuldenfallen zu schützen.

    Fristen für Anträge auf Lohnsteuerermäßigung

    Wer etwa lange Pendelstrecken zur Arbeit hat oder hohe Ausgaben für Fortbildungen hat, kann mit der Lohnsteuerermäßigung die monatliche Steuerlast mindern. Somit muss nicht bis zur jährlichen Steuererklärung gewartet werden, sondern die Entlastung kommt früher - die Höhe der zu entrichtenden Einkommensteuer ändert sich jedoch dadurch nicht. Anträge für das laufende Jahr können noch bis zum 30. November beim Finanzamt gestellt werden. Die Antragsfrist für 2027 beginnt am 1. November.

    Start der Weihnachtsmärkte

    Große, traditionelle Weihnachtsmärkte öffnen schon vor dem ersten Adventswochenende, das diesmal auf den 28./29. November fällt. Die Märkte in Aachen und München starten am 20., der Frankfurter Weihnachtsmarkt und der auf dem Berliner Gendarmenmarkt am 23., der Dresdner Striezelmarkt am 25. und der Nürnberger Christkindlesmarkt am 27. November./evy/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Bahn, Kredite, Weihnachtsmarkt - was sich im November ändert Im zweitletzten Monat des Jahres treten strengere Regeln für Ratenkäufe und Minikredite in Kraft, Ende des Monats öffnen außerdem erste Weihnachtsmärkte in einigen Städten. Was sich im November ändert. Wechselfrist für Kfz-Versicherung läuft ab …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     