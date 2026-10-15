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    VAT mit Rekordquartal: KI-Boom treibt Auftragseingang und Umsatz

    Der KI- und Chipboom beflügelt VAT: Rekordaufträge, kräftiges Umsatzwachstum und volle Auftragsbücher treiben den Kapazitätsausbau – und die Erwartungen für 2027 nach oben.

    VAT mit Rekordquartal: KI-Boom treibt Auftragseingang und Umsatz
    • **Rekord-Auftragseingang:** Im dritten Quartal 2026 erreichte VAT CHF 697 Mio. – 39 % mehr als im Vorquartal und 193 % mehr als im Vorjahr.
    • **Starkes Umsatzwachstum:** Der Umsatz stieg auf CHF 376 Mio., ein Plus von 29 % gegenüber dem Vorquartal und 46 % gegenüber dem Vorjahr.
    • **Hoher Auftragsbestand:** Der Bestand erreichte mit CHF 980 Mio. einen Rekord; die Book-to-Bill-Ratio lag bei 1,9.
    • **Halbleiter treiben die Nachfrage:** Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit Anlagen für modernste Logik- und Speicherchips, unterstützt durch KI-Rechenzentren und den Ausbau der Chipfertigung.
    • **Kapazitätsausbau läuft:** VAT stellte im dritten Quartal 450 Mitarbeitende ein und peilt bis Ende 2026 eine Produktionsleistung von CHF 450 Mio. pro Quartal an.
    • **Ausblick angehoben:** Für 2026 erwartet VAT höhere Auftragseingänge, Umsätze und Gewinne als 2025; 2027 soll der Umsatz deutlich über der bisherigen Prognosespanne von CHF 1,5–1,7 Mrd. liegen.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei VAT Group ist am 02.03.2027.


    VAT Group

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    ISIN:CH0311864901WKN:A2AGGY
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