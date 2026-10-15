'Haben nicht richtig gelegen'

Frederik Sjövold hatte für den norwegischen Vizemeister kurz nach der Pause (52. Minute) entscheidend getroffen. Danach wechselte Kovac. Mit Blick auf die enttäuschenden neuen Spieler in der Startelf fand er ebenfalls klare Worte: "Jeder Einzelne im Kader hat die Möglichkeit zu spielen, auch die Qualität. Das hat heute nicht geklappt. Das muss ich ganz klar sagen."/lap/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 3,073 auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -1,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,51 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 339,19 Mio..

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8200 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +62,73 %/+62,73 % bedeutet.