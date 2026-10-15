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    DocMorris AG (ex zur Rose): Rx +78%, EBITDA-Breakeven, 2026-Prognose rauf

    DocMorris auf Wachstumskurs: Ein starkes Rx-Geschäft treibt den Umsatz im Q3 2026 an. Der EBITDA-Breakeven gelingt früher als geplant – die Jahresprognose steigt erneut.

    DocMorris AG (ex zur Rose): Rx +78%, EBITDA-Breakeven, 2026-Prognose rauf
    Foto: Zur Rose Group AG
    • DocMorris steigerte den Aussenumsatz im Q3 2026 gegenüber dem Vorjahr um 21,5 % auf CHF 342,7 Mio.; der Umsatz wuchs um 22,2 % auf CHF 327,4 Mio.
    • Das Rx-Aussengeschäft beschleunigte sich im Q3 um 78,3 % zum Vorjahr und lag 33,5 % über dem Vorquartal.
    • Non-Rx wuchs im Q3 um 5,5 %; Digital Services legten besonders stark um 46,1 % auf CHF 13,9 Mio. zu.
    • Mit einem bereinigten EBITDA von CHF 0,6 Mio. erreichte DocMorris den EBITDA-Breakeven bereits im Q3 und damit früher als geplant.
    • In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Aussenumsatz um 15,5 % auf CHF 970,6 Mio.; die Zahl aktiver Kunden erhöhte sich im Jahresvergleich um 1,5 Mio. auf 13,1 Mio.
    • DocMorris hob die Prognose für 2026 erneut an: Aussenumsatzwachstum von 12,5–15 % und bereinigtes EBITDA besser als minus CHF 10 Mio.; der Free-Cashflow-Breakeven bleibt für 2027 vorgesehen.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei DocMorris AG (ex zur Rose) ist am 18.03.2027.

    Der Kurs von DocMorris AG (ex zur Rose) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,030EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 15,005EUR das entspricht einem Minus von -0,17 % seit der Veröffentlichung.


    DocMorris AG (ex zur Rose)

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    ISIN:CH0042615283WKN:A0Q6J0
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