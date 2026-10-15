Cicor Technologies: Umsatz +6,7 %, Aufträge stark – Q4 soll anziehen
Cicor legt bei Umsatz und Aufträgen zu – trotz Materialengpässen. Ein hoher Auftragsbestand und Massnahmen in der Lieferkette sollen im Schlussquartal für zusätzlichen Schub sorgen.
Foto: Cicor Management AG
- Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahr um 6,7 % auf CHF 170,8 Mio.
- Das organische Umsatzwachstum betrug im Quartal 4,6 %; in den ersten neun Monaten lag es bei 1,7 %.
- Der Auftragseingang erhöhte sich um 10,7 % auf CHF 193,2 Mio.; die Book-to-Bill-Rate lag bei 1,13 und damit zum sechsten Mal in Folge über 1.
- Materialengpässe bei bestimmten Komponenten, insbesondere Leiterplatten und Speicherchips, bremsten das Wachstum.
- Für das vierte Quartal erwartet Cicor eine deutliche Wachstumsbeschleunigung, gestützt durch den hohen Auftragsbestand und Massnahmen zur Bewältigung der Lieferkettenprobleme.
- Der Umsatz im zweiten Halbjahr soll 10 bis 25 % über dem ersten Halbjahr liegen; das vierte Quartal dürfte das umsatzstärkste des Jahres werden.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Cicor Technologies ist am 04.03.2027.
Der Kurs von Cicor Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 149,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,20 % im
Minus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 149,70EUR das entspricht einem Minus von -0,13 % seit der Veröffentlichung.
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