DocMorris AG (ex zur Rose): Rx +78%, Q3 EBITDA breakeven; outlook raised
A prescription-led surge powered DocMorris to adjusted EBITDA breakeven ahead of schedule in Q3 2026, prompting the online pharmacy to raise its full-year outlook.
Foto: Zur Rose Group AG
- DocMorris’ external revenue grew 21.5% year on year to CHF 342.7 million in Q3 2026; revenue for the first nine months rose 15.5% to CHF 970.6 million.
- Prescription-medicine (Rx) external revenue surged 78.3% year on year in Q3, and was 33.5% above Q2 2026.
- Adjusted EBITDA reached CHF 0.6 million in Q3, achieving the company’s breakeven target ahead of schedule.
- Non-Rx external revenue rose 5.5% in Q3, while Digital Services revenue grew 46.1% to CHF 13.9 million.
- Active customers increased by 1.5 million year on year to 13.1 million; 200,000 customers were added during Q3.
- DocMorris raised its 2026 guidance: external revenue growth is now forecast at 12.5–15%, and adjusted EBITDA at better than minus CHF 10 million; it still targets free cash flow breakeven in 2027.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at DocMorris AG (ex zur Rose) is on 18.03.2027.
The price of DocMorris AG (ex zur Rose) at the time of the news was 15,005EUR and was down -0,17 % compared with the previous
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15 minutes after the article was published, the price was 14,985EUR this corresponds to a minus of -0,13 % since publication.
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