Dax etwas tiefer erwartet - Zinsfurcht belastet Techwerte weltweit

Die Furcht vor Zinsanhebungen und entsprechend höherer Finanzierungslast vor allem für Techunternehmen nimmt zu. Am Vortag waren nach den Daten zur US-Teuerung die Gewinne im Dax bereits abgeschmolzen. In den USA stand der Techsektor stark unter Druck. Der Ausverkauf hielt in Asien am Morgen an, erneut besonders deutlich beim koreanischen Kospi, aber auch beim japanischen Nikkei.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Weltweit schwache Technologiewerte nach einer überraschend hohen US-Inflation dürften den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag belasten. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels mit einem Abschlag von 0,28 Prozent auf 25.227 Punkte. Damit bleibt die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend im Blick, die bei 25.308 Punkten verläuft.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Wir sehen am Aktienmarkt gerade die zweite Welle der KI-Sorgen", kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Es seien keine klassischen Gewinnmitnahmen, sondern echte Sorgen vor einer massiven Korrektur. Im Dax hinterließen aufgrund der geringen Anzahl an Techwerten in dem Index Verkaufswellen, die aus KI-Sorgen heraus entstünden, jedoch deutlich geringere Spuren.

Angesichts der Tech-Schwäche dürften die am Donnerstag anstehenden Geschäftszahlen vom taiwanischen Chipriesen TSMC besonders beachtet werden. Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker etoro sieht wie auch schon am Vortag bei den Quartalszahlen von ASML auch in den Ergebnissen von TSMC einen wichtigen Realitätscheck für den gesamten Technologiesektor. Beide Unternehmen bildeten das Fundament der globalen Halbleiter-Lieferkette./ajx/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 25.208 auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 07:27 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.100,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der ASML Holding Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.650,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +12,37 %/+70,25 % bedeutet.





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