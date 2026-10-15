🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Colt DCS und RMZ beginnen mit dem Bau eines dritten Rechenzentrums in Mumbai, um die wachsende Nachfrage nach KI zu bedienen.

    • Teil einer Investition in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar im Rahmen des Joint Ventures von Colt DCS und RMZ zum Ausbau von Rechenzentrumskapazitäten in ganz Indien
    • Gewinnung des ersten Hyperscale-Kunden für den Standort Mumbai 3
    • KI-fähige Anlage mit einer Leistung von 64 MW nach Fertigstellung, die vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben wird
    • Hybrides Kühldesign mit geschlossenem Kühlkreislauf für einen nahezu abwasserfreien Betrieb
    • Voraussichtliche Schaffung von mehr als 700 Arbeitsplätzen in den Bereichen Bau und Betrieb

    MUMBAI, Indien, 15. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Colt Data Centre Services (Colt DCS), ein globaler Anbieter von KI-fähigen Hyperscale- und Großunternehmens-Rechenzentren, und RMZ, Indiens größte Plattform für Sachwerte in Privatbesitz, gaben heute den Baubeginn für ihr drittes Rechenzentrum in der Stadt (Mumbai 3) bekannt. Dabei handelt es sich um eine KI-fähige Anlage auf dem „Navi Mumbai Campus" des Betreibers, die nach ihrer Fertigstellung eine Leistung von 64 MW bereitstellen wird.

    Colt DCS and RMZ Begin Construction of Third Data Centre in Mumbai to Support Growing AI Demand

    Mumbai 3 wird im Rahmen des 2024 angekündigten Joint Ventures (JV) von Colt DCS und RMZ entwickelt, das Investitionen in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar in den indischen Rechenzentrumsmarkt vorsieht. Die Arbeiten zur Geländevorbereitung begannen im Dezember 2025; die eigentliche Bauphase ist nun angelaufen, nachdem der erste Hyperscale-Kunde für den Standort unter Vertrag genommen wurde. Dieses Projekt ist ein Meilenstein, der das rasante Wachstum des Joint Ventures innerhalb von nur 18 Monaten nach Vertragsunterzeichnung unterstreicht.

    „Die Anforderungen an Rechenzentren wandeln sich rasant: Kunden benötigen zunehmend umfangreichere Bereitstellungen, höhere Rack-Dichten sowie eine Infrastruktur, die auch extrem rechenintensive KI-Workloads bewältigen kann. Der Standort Mumbai 3 ist darauf ausgelegt, diesen Anforderungen gerecht zu werden und unseren Campus in Navi Mumbai als skalierbare, zukunftssichere Plattform für digitale Infrastruktur weiter zu stärken. Die Anlage wurde konsequent auf KI-Tauglichkeit hin entwickelt und verfügt über fortschrittliche Kühltechnologien – darunter Flüssigkeitskühlung – sowie eine leistungsstarke Energieinfrastruktur für hochverdichtete IT-Umgebungen. Dies ermöglicht es Kunden, KI- und High-Performance-Computing-Workloads der nächsten Generation effizient zu skalieren und dabei gleichzeitig die Betriebssicherheit und Effizienz zu wahren", erklärte Pratap Mane, Country Head DCS, Indien.

    Seite 1 von 4 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Colt DCS und RMZ beginnen mit dem Bau eines dritten Rechenzentrums in Mumbai, um die wachsende Nachfrage nach KI zu bedienen. Teil einer Investition in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar im Rahmen des Joint Ventures von Colt DCS und RMZ zum Ausbau von Rechenzentrumskapazitäten in ganz IndienGewinnung des ersten Hyperscale-Kunden für den Standort Mumbai 3KI-fähige Anlage mit …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     