DAX steckt KI-Beben weg: TSMC sorgt für etwas Ruhe und Nel enttäuscht mal wieder

An den Börsen wächst die Sorge, dass die US-Notenbank angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks die Zinsen wieder anheben könnte. Besonders für Technologieunternehmen, die auf hohe Investitionen und Fremdkapital angewiesen sind, wäre das eine zusätzliche Belastung. Bereits am Mittwoch hatten die US-Inflationsdaten die zwischenzeitlichen Gewinne im DAX weitgehend aufgezehrt.

Die überraschend stark gestiegenen US-Verbraucherpreise und die weltweite Schwäche der Technologiewerte dürften den DAX am Donnerstag belasten. Der Broker IG Markets sieht den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,28 Prozent tiefer bei 25.227 Punkten. Damit rückt die für den kurzfristigen Trend wichtige 21-Tage-Linie bei 25.308 Punkten erneut in den Fokus.

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Inflationsschock an der Wall Street: Nasdaq stürzt ab – KI-Aktien brechen ein!

Überraschend hohe US-Inflationsdaten haben die Wall Street am Mittwoch unter Druck gesetzt. Die Sorge vor einer erneuten Zinserhöhung ließ den technologielastigen Nasdaq 100 um 2,02 Prozent einbrechen. Der S&P 500 verlor 1,11 Prozent, während der Dow Jones mit minus 0,09 Prozent nahezu unverändert schloss.

Besonders hart traf es die Techbranche: CoreWeave stürzte wegen wachsender Finanzierungssorgen um 15,5 Prozent ab. Auch Nvidia, Meta, Intel und ARM verloren deutlich. Bank of America sackte nach einer Milliardenstrafe um 4,8 Prozent ab, Morgan Stanley büßte 2,8 Prozent ein. Zu den wenigen Gewinnern gehörte BlackRock mit einem Plus von 0,7 Prozent.

Asien im freien Fall: KI-Panik löst Börsenbeben aus – Südkorea stürzt ab

An den asiatischen Aktienmärkten kommt es am Donnerstag zu einem massiven Ausverkauf. Besonders Technologie- und Halbleiterwerte stehen unter Druck. Der südkoreanische Kospi bricht um rund acht Prozent ein. Der Handel wird zwischenzeitlich ausgesetzt. Schwergewichte wie Samsung Electronics verlieren rund 9,7 Prozent, SK Hynix sogar mehr als elf Prozent.

Auch Japan erlebt einen schwarzen Börsentag. Der Nikkei 225 verliert rund fünf Prozent. Besonders hart trifft es den Technologiekonzern SoftBank mit einem Minus von knapp zehn Prozent. Der Chiphersteller Kioxia gerät ebenfalls massiv unter Druck.

In China und Hongkong fallen die Verluste vergleichsweise moderat aus. Der Hang Seng gibt rund 1,3 Prozent nach, der Shanghai Composite verliert etwa zwei Prozent. Taiwans Taiex büßt 3,4 Prozent ein. Der australische ASX 200 hält sich mit einem Minus von lediglich 0,2 Prozent deutlich besser.

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KI-Boom treibt TSMC zu Rekordgewinn – Analystenerwartungen übertroffen!

Der weltgrößte Auftragschiphersteller TSMC profitiert weiter von der rasant steigenden Nachfrage nach KI-Chips. Im dritten Quartal schoss der Nettogewinn um 69 Prozent auf den Rekordwert von 763,1 Milliarden Taiwan-Dollar (23,59 Milliarden US-Dollar) nach oben.

Damit übertraf der taiwanische Konzern, der unter anderem Nvidia und Apple beliefert, die Erwartungen der Analysten deutlich. Diese hatten laut LSEG SmartEstimate lediglich mit einem Gewinn von 746,3 Milliarden Taiwan-Dollar gerechnet. Die Zahlen unterstreichen die anhaltend hohe Nachfrage nach leistungsfähigen Halbleitern für Künstliche Intelligenz.

Nel mit Quartalszahlen: Umsatz bricht um 60 Prozent ein!

Der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel ASA hat im dritten Quartal erneut die Erwartungen der Analysten verfehlt. Der Gesamtumsatz brach um gut 60 Prozent auf 138 Millionen Norwegische Kronen ein. Experten hatten mit knapp 200 Millionen Kronen gerechnet. Das operative Ergebnis (EBITDA) lag bei minus 93 Millionen Kronen und damit deutlich unter den Prognosen. Unter dem Strich stand sogar ein Nettoverlust von 141 Millionen Kronen.

Ein Lichtblick ist der Auftragseingang, der um 339 Prozent auf 253 Millionen Kronen nach oben schoss – allerdings von einem niedrigen Vorjahresniveau aus. Der Auftragsbestand lag bei gut 1,3 Milliarden Kronen. Mit liquiden Mitteln von 1,08 Milliarden Kronen verfügt Nel weiterhin über ein finanzielles Polster. Konzernchef Håkon Volldal sieht trotz der schwachen Zahlen Fortschritte bei der Projektabwicklung und Wettbewerbsfähigkeit.

Ericsson überrascht: Gewinn bricht ein, doch Analysten liegen daneben!

Der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson hat im dritten Quartal trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn sank von 11,15 auf 5,81 Milliarden schwedische Kronen. Das Ergebnis je Aktie fiel von 3,33 auf 1,77 Kronen.

Beim Umsatz konnte Ericsson hingegen zulegen. Die Erlöse stiegen von 56,24 auf 59,48 Milliarden Kronen. Damit übertraf der Konzern die Prognosen deutlich. Von FactSet befragte Analysten hatten lediglich mit einem Umsatz von 55,28 Milliarden Kronen, einem Nettogewinn von 5,15 Milliarden Kronen und einem Ergebnis je Aktie von 1,40 Kronen gerechnet.

Trotz Raketenangriffen und Tankerkrise: Ölpreise brechen plötzlich ein

Die Ölpreise geraten am Donnerstagmorgen überraschend unter Druck. Die Nordseesorte Brent verliert rund 1,6 Prozent auf 104,42 US-Dollar je Barrel. US-Leichtöl WTI verbilligt sich um etwa ein Prozent auf 94,11 US-Dollar.

Dabei bleibt die Lage im Nahen Osten explosiv. Nach Angriffen der Huthis auf Saudi Aramco und weiteren Attacken auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus wächst die Sorge vor Lieferausfällen. Dennoch überwiegen derzeit Hoffnungen auf ein größeres Ölangebot. Insbesondere mögliche US-Sanktionserleichterungen für Öltanker und steigende Exporte aus dem Nahen Osten drücken auf die Preise.

Edelmetalle starten Erholung

Gold und Silber legen am Donnerstagmorgen deutlich zu. Der Goldpreis steigt um 1,3 Prozent auf 4.158,63 US-Dollar je Feinunze und erholt sich damit von seinem tiefsten Stand seit einer Woche. Auch Silber gewinnt 1,1 Prozent.

Für Rückenwind sorgt vor allem der schwächere US-Dollar, der sich nach seinem jüngsten 18-Monats-Hoch wieder zurückzieht. Gleichzeitig versuchen Anleger einzuschätzen, ob die US-Notenbank Fed nach den überraschend hohen Inflationszahlen tatsächlich noch im Oktober die Zinsen anheben könnte. Jüngste Äußerungen von Fed-Vertretern haben entsprechende Spekulationen etwas gedämpft.

Dollar verliert seinen Glanz: Euro schlägt nach 18-Monats-Tief zurück

Der US-Dollar gibt am Donnerstag einen Teil seiner jüngsten Gewinne ab. Der Dollarindex fällt um rund 0,1 Prozent auf 102,06 Punkte. Der Euro erholt sich von seinem tiefsten Stand seit 18 Monaten und steigt um 0,3 Prozent auf 1,1187 US-Dollar. Das britische Pfund gewinnt 0,2 Prozent auf 1,3224 US-Dollar.

Auslöser sind nachlassende Zinserhöhungsspekulationen in den USA und sinkende Renditen amerikanischer Staatsanleihen. Auch der japanische Yen und der Schweizer Franken profitieren von der gestiegenen Risikoaversion an den internationalen Finanzmärkten.

Bitcoin unter Druck: Inflationsschock trifft Kryptomarkt mit voller Wucht

Am Kryptomarkt dominieren am Donnerstag die Verluste. Der Bitcoin fällt um rund 0,8 Prozent auf 72.259 Euro. Ethereum gibt mit einem Minus von 2,4 Prozent auf etwa 2.110 Euro noch deutlicher nach. Auch XRP und Litecoin stehen unter Verkaufsdruck.

Autor: Markus Weingran, wallstreetONLINE Redaktion





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