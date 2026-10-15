TSMC: Gewinn explodiert um 68,7 Prozent – sechster Rekord in Folge!

Auch die Analystenprognosen ließ TSMC hinter sich. Beim Nettogewinn hatten die von LSEG erfassten Analysten 746,34 Milliarden Taiwan-Dollar erwartet. Der Umsatz übertraf ebenfalls die Erwartungen. TSMC erlöste 1,49 Billionen Taiwan-Dollar (umgerechnet 46,36 Milliarden US-Dollar). Prognostiziert waren 1,47 Billionen Taiwan-Dollar.

TSMC setzt seine Rekordserie fort: Der weltgrößte Auftrags-Chiphersteller konnte seinen Nettogewinn im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 68,7 Prozent steigern. Unter dem Strich standen 763,1 Milliarden Taiwan-Dollar (rund 23,59 Milliarden US-Dollar). Damit meldete der Konzern am Donnerstag bereits den sechsten Quartalsrekord in Folge. Angetrieben wird das Geschäft von der weltweit anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Chips.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bereits die Septemberzahlen hatten die starke Nachfrage nach modernen Chips unterstrichen. Im Jahresvergleich sprang der Monatsumsatz um 54,6 Prozent auf 511,86 Milliarden Taiwan-Dollar.

265 Milliarden US-Dollar für Arizona

Parallel dazu treibt TSMC seine US-Expansion voran. Bei der Vorlage der Zweitquartalszahlen im Juli hatte der Konzern Pläne für den Ausbau seiner Produktion in den USA vorgestellt. Allein in Arizona sind Investitionen von insgesamt 265 Milliarden US-Dollar vorgesehen.

Dabei könnte es nicht bleiben. Laut einem Bericht, den CNBC aufgegriffen hat, prüft TSMC auch eine mögliche Investition in Texas. Damit würde der Chiphersteller seine Präsenz in den USA über Arizona hinaus ausweiten.

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Aktie trotzdem im Minus

Anlegern reichen die guten Quartalszahlen offenbar nicht aus: An der Börse Frankfurt stehen die American Depositary Receipts (ADRs) von TSMC im frühen Donnerstagshandel mit einem Minus von mehr als 1,9 Prozent unter Druck. Ein ADR kostet derzeit 378,50 Euro (Stand: 08:24 Uhr MESZ).

Die TSMC-Aktie kann sich dem allgemeinen Marktumfeld nicht entziehen. Am Donnerstag gerieten KI-Aktien in Asien massiv unter Druck. Der Kospi brach zeitweise um acht Prozent ein. Die Börse setzte daraufhin den Handel für 20 Minuten aus. Anleger fürchten höhere US-Zinsen und zweifeln an der Finanzierung des KI-Booms.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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