J&J hebt Gewinnprognose erneut an – DePuy-Abspaltung rückt näher

Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende September um 5,9 Prozent auf 25,4 Milliarden US-Dollar. Die Erlöse der Pharmasparte legten um 7,7 Prozent zu. Besonders gefragt war das Immunmedikament Tremfya: Sein Umsatz erhöhte sich um 68 Prozent und übertraf damit auch optimistische Schätzungen. Das Psychopharmakon Caplyta wuchs um 66 Prozent. Rückenwind erhielt das Mittel durch seine zusätzliche Anwendung bei Depressionen. Auch Medikamente gegen Krebs und Autoimmunerkrankungen stützten das Geschäft.

Johnson & Johnson profitiert von kräftiger Nachfrage nach neuen Medikamenten und hat seine Jahresprognose zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben. Im dritten Quartal übertraf der US-Konzern die Gewinnerwartungen der Analysten. Das Pharmageschäft wuchs deutlich, während die Medizintechnik-Sparte hinter den Erwartungen zurückblieb. Zugleich konkretisiert J&J die Pläne, das Orthopädiegeschäft DePuy Synthes abzuspalten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für das Gesamtjahr erwartet J&J nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 11,05 bis 11,15 Dollar. Zuvor hatte die Spanne bei 10,96 bis 11,11 Dollar gelegen. Der neue Mittelwert liegt über den Analystenerwartungen. Auch beim Umsatz zeigt sich das Management zuversichtlicher: Das Wachstum soll nun 7,2 bis 7,6 Prozent erreichen. Erst im Juli hatte der Konzern seine Prognose angehoben.

Die Medizintechnik-Sparte wuchs im Quartal lediglich um 2,5 Prozent. Finanzchef Joe Wolk verwies auf den Nahostkonflikt und Sparmaßnahmen in europäischen Ländern, die das internationale Geschäft mit medizinischen Geräten belasteten. Bereits im Vorquartal hatte die Sparte die Erwartungen leicht verfehlt, unter anderem wegen schwächerer Geschäfte mit Herzpumpen der Tochter Abiomed.

Als Konsequenz treibt J&J die Trennung von DePuy Synthes voran. Die Sparte stellt unter anderem Hüft- und Knieimplantate her. Nach Angaben von Wolk favorisiert der Konzern inzwischen eine eigenständige Abspaltung gegenüber einem Verkauf. Ziel sei, den Schritt bis Mitte 2027 umzusetzen. Damit würde J&J sein Geschäft stärker auf Arzneimittel und andere Medizintechnikbereiche ausrichten.

Unter dem Strich fiel der Quartalsgewinn drastisch: J&J verbuchte 210 Millionen Dollar, nach knapp 5,2 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Ausschlaggebend waren Rückstellungen im Zusammenhang mit dem langjährigen Rechtsstreit um Talkumprodukte, die angeblich Krebs verursachen. Der Konzern stimmte einem milliardenschweren Vergleich zu und zahlte rund 5,5 Milliarden Dollar zur Beilegung der Klagen. Bereinigt sank der Nettogewinn um 6,8 Prozent auf 6,3 Milliarden Dollar.

An der Börse reagierten Anleger zunächst uneinheitlich; im frühen Handel geriet die Aktie deutlich unter Druck. Auf Zwölfmonatssicht liegt sie dennoch rund 38 Prozent im Plus und hat damit den S&P 500 klar übertroffen, der im selben Zeitraum um 19 Prozent zulegte.

Die Johnson & Johnson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 253,9USD auf NYSE (15. Oktober 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.