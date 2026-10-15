Evotec holt Dr. Joanna Holbrook als Forschungschefin in den Vorstand
Neue Impulse für Evotecs Forschung: Dr. Joanna Holbrook übernimmt am 1. November 2026 als Chief Scientific Officer und Vorstandsmitglied die globale wissenschaftliche Strategie.
Foto: pressfoto - freepik
- Evotec ernennt Dr. Joanna Holbrook zur Chief Scientific Officer und zum Vorstandsmitglied; sie tritt ihr Amt am 1. November 2026 an.
- Holbrook bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung aus Pharma, Biotech und akademischer Forschung mit.
- Sie übernimmt die globale wissenschaftliche Strategie und soll Evotecs Wirkstoffforschung, Technologieplattformen und eigene Innovationen weiterentwickeln.
- Ihre Expertise umfasst unter anderem Omics-Technologien, Datenwissenschaft, KI, neue therapeutische Modalitäten und Präzisionsmedizin.
- Zuletzt leitete sie bei Novo Nordisk Forschungsbereiche zu Herz-Kreislauf-, Nieren- und Lebererkrankungen sowie In-vitro-Entdeckungsplattformen.
- Zuvor hatte sie Führungs- und akademische Positionen bei Biomodal, BenevolentAI, der University of Southampton, A*STAR, der National University of Singapore und GSK inne.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Evotec ist am 05.11.2026.
Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6340EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,73 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.170,22PKT (+0,58 %).
+0,54 %
-9,56 %
-8,58 %
-30,08 %
-60,23 %
-84,51 %
-93,84 %
-47,91 %
-82,30 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte