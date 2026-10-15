Inflationsschock drückt Gold – Pearl Gold lädt zur Hauptversammlung

Zu Wochenbeginn hatte das Edelmetall noch mehr als 4.200 Dollar gekostet. Höhere Zinsen machen verzinsliche Anlagen wie Staatsanleihen für Investoren attraktiver. Gold wirft selbst keine laufenden Erträge ab und gerät dadurch unter Druck. Seit Januar zeigt der Preis insgesamt nach unten, auch wenn es zwischenzeitlich deutliche Erholungen gab. Ende Januar hatte die Feinunze mit mehr als 5.400 Dollar ein Rekordhoch erreicht. Von diesem Höchststand hat Gold inzwischen rund ein Viertel eingebüßt.

Der Goldpreis hat seine jüngste Talfahrt am Mittwoch fortgesetzt. In London verbilligte sich die Feinunze zum dritten Handelstag in Folge. Am Nachmittag beschleunigten sich die Verluste, nachdem die US-Inflation überraschend kräftig gestiegen war. Das schürte an den Märkten die Erwartung, dass die Zinsen weiter steigen könnten. Gold fiel zeitweise um fast zwei Prozent auf 4.079 US-Dollar.

Unabhängig von der aktuellen Preisentwicklung hat die PEARL GOLD AG ihre ordentliche Hauptversammlung für den 26. November 2026 einberufen. Die Aktionäre kommen ab 10 Uhr im Frankfurt Marriott Hotel zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für 2025 sowie die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat. Der Jahresabschluss wurde vom Aufsichtsrat gebilligt und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehen; eine erneute Beschlussfassung darüber ist nicht vorgesehen.

Die Verwaltung empfiehlt außerdem, den Vergütungsbericht für 2025 zu billigen und die HaackSchubert GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Offenbach zum Abschlussprüfer für 2026 zu wählen. Ein zentraler Tagesordnungspunkt sind drei Aufsichtsratswahlen: Robert G. Faissal, Louis Couriol und Mamadou Ifra Diakité sollen vorzeitig wiedergewählt werden. Ihre neue Amtszeit soll bis zur Hauptversammlung reichen, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2030 entscheidet. Faissal soll im Fall seiner Wahl erneut den Vorsitz übernehmen. Couriol ist zugleich Verwaltungsratsmitglied der Faboula Gold S.A. und Sohn eines Aktionärs, der laut Gesellschaft rund 23,19 Prozent der Anteile hält.

PEARL GOLD hat 25 Millionen stimmberechtigte Stückaktien ausgegeben und hält nach eigenen Angaben keine eigenen Aktien. Für die Teilnahme müssen Aktionäre ihren Anteilsbesitz zum Stichtag 4. November nachweisen und sich bis spätestens 19. November anmelden. Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können bis zum 25. November eingereicht werden. Die Hauptversammlung behandelt zudem die üblichen Aktionärsrechte, darunter Gegenanträge, Wahlvorschläge und Auskunftsfragen. Unternehmensunterlagen, Kandidatenprofile und weitere Hinweise stellt die Gesellschaft auf ihrer Internetseite bereit.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 4.139USD auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.

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