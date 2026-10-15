Ölpreise steigen weiter: Nahost-Risiken und Hormus-Engpass treiben den Markt

Die Aussichten auf eine Entspannung im Ukraine-Krieg sind fragil. US-Präsident Donald Trump hatte einen gegenseitigen Verzicht auf Angriffe gegen Energieanlagen angekündigt. Kiew wirft Russland jedoch vor, die Vereinbarung verletzt und ein Heizkraftwerk schwer beschädigt zu haben. Moskau hat die angekündigte Waffenruhe bislang nicht bestätigt. Händler halten mögliche Veränderungen bei russischen Diesel- und Ölexporten daher für weniger bedeutsam als die Risiken im Nahen Osten.

Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn ihre Gewinne aus der Vorwoche ausgebaut. Brent erreichte im Tagesverlauf 106,35 US-Dollar je Barrel und lag damit rund 1,5 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Ausschlaggebend bleibt die geopolitische Unsicherheit: Neben dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine prägen vor allem die Spannungen im Nahen Osten und die eingeschränkte Passage durch die Straße von Hormus den Markt.

Auch im Konflikt zwischen den USA und dem Iran bleibt eine erneute Eskalation möglich. Teheran hält Angriffe vor den US-Zwischenwahlen für realistisch und verweist auf das Misstrauen gegenüber Washington. Zwar spricht die US-Regierung von konstruktiven Gesprächen; Berichte über eine mögliche neue Militärkampagne und widersprüchliche Aussagen aus Israel nähren jedoch die Unsicherheit. Die Verhandlungen über eine dauerhafte Lösung stecken fest. Im Zentrum steht weiterhin die Straße von Hormus, eine entscheidende Route für den weltweiten Öltransport.

Zusätzlichen Druck erzeugt die erneute Gewalt im Jemen. Trump verurteilte Angriffe der Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien und warf ihr vor, die Ölpreise nach oben treiben zu wollen. Das Königreich wurde zuletzt schwer getroffen; auch seine Energieinfrastruktur war bereits Ziel von Angriffen. Neue US-Angriffe auf die Huthi schloss Trump nicht ausdrücklich aus, dürfte aber vor den Zwischenwahlen politische Kosten abwägen.

Die Opec senkte unterdessen ihre Prognose für das Wachstum der globalen Ölnachfrage 2026 deutlich: Statt 580.000 erwartet sie nun einen Zuwachs von nur 200.000 Barrel pro Tag, vor allem wegen einer schwächeren Nachfrage in den USA. Für 2027 rechnet das Kartell wieder mit stärkerem Wachstum. Die Fördermenge Russlands ging im September weiter zurück, allerdings langsamer als im Vormonat.

Marktkommentare verweisen zudem auf steigende Tanker- und Frachtkosten sowie mögliche Gebühren für sichere Durchfahrten im Golf. Solche Angaben sind bislang als Spekulation zu behandeln. Sie könnten die Transportkosten und damit die Preise zusätzlich erhöhen. Auch venezolanisches Öl gilt kurzfristig nicht als einfache Entlastung: Seine schwere, schwefelreiche Qualität erschwert die Verarbeitung, während hohe Frachtkosten Rabatte erforderlich machen. Insgesamt bleibt der Ölmarkt damit von einem Spannungsverhältnis geprägt: Die Nachfrageaussichten schwächen sich ab, doch geopolitische Risiken und Transportengpässe halten die Preise hoch.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 104,7USD auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.