ElringKlinger hebt Prognose an: Wasserstoff eröffnet neue Chancen

Im dritten Quartal stieg der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 395 auf 451 Millionen Euro. Für die ersten neun Monate ergibt sich ein Plus auf 1,36 Milliarden Euro, verglichen mit 1,227 Milliarden Euro im Vorjahr. Das entspricht einem Zuwachs von knapp elf Prozent. Die vollständigen Quartals- und Neunmonatszahlen will ElringKlinger am 5. November vorlegen.

ElringKlinger rechnet für 2026 mit höheren Erlösen als bislang. Der Autozulieferer hob seine Umsatzprognose auf rund 1,8 Milliarden Euro an. Zuvor hatte der Vorstand lediglich ein organisches Wachstum leicht über dem Vorjahresniveau in Aussicht gestellt. 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz von 1,641 Milliarden Euro. Die neue Prognose stützt sich auf vorläufige Zahlen und setzt voraus, dass sich die gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Bedingungen im weiteren Jahresverlauf nicht wesentlich verändern. Die Jahresziele für die übrigen Kennzahlen sowie der mittelfristige Ausblick bleiben unverändert.

Auch die Profitabilität entwickelte sich nach den vorläufigen Angaben besser. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich im dritten Quartal von 21,2 auf 29,2 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich von 5,4 auf 6,5 Prozent. Nach neun Monaten erreichte das bereinigte EBIT 87,2 Millionen Euro, nach 65,9 Millionen im Vorjahreszeitraum; die Marge stieg von 5,4 auf 6,4 Prozent.

Das bereinigte EBITDA lag im dritten Quartal bei 53 Millionen Euro, gegenüber 41,1 Millionen ein Jahr zuvor. Zugleich sank die Nettofinanzverschuldung zum 30. September auf 350 Millionen Euro, nach 389 Millionen zum Vorjahresstichtag. Die bereinigte Nettoverschuldungsquote verbesserte sich damit von 2,2 auf 1,7. Der operative Free Cashflow war im Quartal mit 28,5 Millionen Euro positiv, nach 18 Millionen. Für die ersten neun Monate blieb er jedoch negativ: minus 29 Millionen Euro, verglichen mit minus 78,6 Millionen im Vorjahr.

Parallel dazu setzt ElringKlinger auf Brennstoffzellentechnik. Die Tochter beziehungsweise das Gemeinschaftsunternehmen EKPO Fuel Cell Technologies will auf der Hydrogen Technology World Expo in Hamburg einen Hochleistungsstack für ein wasserstoffbetriebenes Spezialfahrzeug präsentieren. Das gemeinsam mit BRP-Rotax und weiteren Partnern entwickelte HyFleet-Side-by-Side-Vehicle ist laut Mitteilung straßenzugelassen. Es soll bis zu 400 Kilometer Reichweite und eine Betankungszeit von etwa fünf Minuten erreichen.

Der EKPO-Stack NM12 bildet die Grundlage für ein 90-Kilowatt-Brennstoffzellensystem mit einem Wirkungsgrad von bis zu 60 Prozent. Erprobungen unter realen Bedingungen sollen den Einsatz in Bereichen wie Land- und Forstwirtschaft, kommunalen Diensten und Industrie untersuchen. EKPO präsentiert zudem modulare Brennstoffzellenlösungen von 16 bis über 400 Kilowatt sowie Bipolarplatten für Elektrolyseure. Die Technologieoffensive unterstreicht den Anspruch, neben klassischen Zulieferprodukten neue Geschäftsfelder rund um Wasserstoff zu erschließen; konkrete Umsatzbeiträge nennt die Mitteilung nicht.

Die ElringKlinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 5,185EUR auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.