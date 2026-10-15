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    KI-Boom treibt ASML: Höhere Prognose und mehr Kapazität geplant

    KI-Boom treibt ASML: Höhere Prognose und mehr Kapazität geplant
    Foto: PixelBiss - stock.adobe.com

    **ASML profitiert vom KI-Boom und erhöht Kapazitätspläne**

    Der niederländische Chipausrüster ASML blickt dank der Nachfrage nach KI-Infrastruktur optimistischer auf das Geschäft. Im dritten Quartal legten Umsatz und Gewinn deutlich zu; zugleich hob das Unternehmen seine Prognosen für das laufende Jahr an. Konzernchef Christophe Fouquet zufolge wächst die kurz- und mittelfristige Kundennachfrage weiter, vor allem wegen der Investitionen in künstliche Intelligenz. Einige Kunden hätten bereits Interesse bekundet, Bestellungen für 2029 und 2030 zu platzieren. Die steigende Planungssicherheit und ein im Jahresverlauf von Quartal zu Quartal stärkerer Auftragseingang sprechen für eine anhaltend hohe Nachfrage nach den spezialisierten Anlagen.

    ASML rechnet inzwischen damit, dass die bislang vorgesehenen Kapazitäten für 2027 und 2028 den Bedarf nicht vollständig decken werden. Das Management prüft deshalb, die Kapazität für 2028 stärker als bisher geplant auszubauen. Bislang war eine Steigerung um 30 Prozent angekündigt. Die Entwicklung ist zugleich eine Herausforderung: Investoren fragen, ob ASML die Aufträge in der Hochphase des Marktes rechtzeitig bedienen kann. Das Unternehmen arbeitet daran, die Durchlaufzeit seiner Maschinen zu verkürzen, und baut in den Niederlanden einen zweiten Industriestandort. Die erste Bauphase soll 2029 abgeschlossen sein.

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    Im dritten Quartal erhöhte sich der Umsatz gegenüber dem Vorquartal von 9,3 auf knapp 11,7 Milliarden Euro. Damit lag ASML im Rahmen der Analystenerwartungen. Die Bruttomarge verbesserte sich um 3,5 Prozentpunkte auf 57,5 Prozent. Der Nettogewinn stieg auf knapp fünf Milliarden Euro, verglichen mit fast drei Milliarden Euro im zweiten Quartal. Für das vierte Quartal erwartet der Konzern Erlöse von 14,2 bis 15,2 Milliarden Euro und eine Bruttomarge von rund 57 Prozent. Für 2026 stellt ASML 44 bis 45 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge von etwa 56 Prozent in Aussicht. Das Management rechnet bei Umsatz und Profitabilität nun jeweils mit dem oberen Ende der bisherigen Spannen.

    Die Börse reagierte positiv: Die ASML-Aktie gewann im frühen Handel gut drei Prozent. Seit Jahresbeginn liegt sie damit rund 69 Prozent im Plus; die Marktkapitalisierung beträgt etwa 600 Milliarden Euro. JPMorgan wertete Quartalsergebnis, Marge und Ausblick als besser als erwartet. Auch die Prognose für das Schlussquartal liege über den Analystenschätzungen. Jefferies sieht das Zahlenwerk dagegen weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Die höhere Kapazität sei zwar positiv, aber bereits erwartet worden. Zudem könnten zyklisch sinkende Bewertungskennzahlen das Kurspotenzial begrenzen.

    ASML ist weltweit der einzige Anbieter hochentwickelter Lithografiesysteme, die für die Fertigung besonders fortschrittlicher Chips benötigt werden. Weil zwischen Bestellung und Auslieferung mehr als ein Jahr liegt, geben die Geschäftszahlen Einblick in die Investitionspläne großer Hersteller wie TSMC, Samsung und Intel. Trotz der Zweifel, ob der KI-Boom dauerhaft anhält, signalisiert der wachsende Auftragsdruck, dass Kunden ihre Ausbaupläne derzeit langfristig absichern.



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    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 1.463EUR auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.




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