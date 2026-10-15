Goldman Sachs knackt die Zehn-Prozent-Schwelle bei Gerresheimer

Goldman Sachs zufolge ist der Schwellenübertritt nicht strategisch motiviert. Die Stimmrechte seien im Rahmen der üblichen Kundenbetreuung angefallen. Die Bank erklärt, sie könne in den kommenden zwölf Monaten weitere Gerresheimer-Anteile erwerben. Käufe und Verkäufe richteten sich jedoch nach den Handels- und Absicherungsstrategien ihrer Kunden sowie nach der normalen Geschäftstätigkeit verbundener Vermögensverwaltungsgesellschaften.

Die Goldman Sachs Group hat die Stimmrechtsschwelle von zehn Prozent bei Gerresheimer erreicht und überschritten. Das geht aus einer am 12. Oktober veröffentlichten Mitteilung des Düsseldorfer Verpackungs- und Medizintechnikspezialisten hervor. Die Meldung folgt auf eine Stimmrechtsmitteilung von Goldman Sachs vom 2. Oktober. Eine genaue Beteiligungshöhe nennt Gerresheimer in der Veröffentlichung nicht.

Ein Einfluss auf die Besetzung von Vorstand oder Aufsichtsrat sei nicht beabsichtigt. Ebenso wenig plane Goldman Sachs eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur oder der Dividendenpolitik. Die Beteiligung und die Ausübung der Stimmrechte erfolgten im Auftrag und Interesse der Kunden. Für den Erwerb beziehungsweise die Zuweisung der Stimmrechte seien eine Kombination aus externen Mitteln und Eigenmitteln eingesetzt worden.

Zwei Tage später meldete Gerresheimer Fortschritte bei der Nachhaltigkeitsbewertung. Der EcoVadis-Ratinganbieter verlieh dem Unternehmen erneut die Gold-Auszeichnung. Die Punktzahl stieg gegenüber dem Vorjahr von 78 auf 82 von 100. Damit zählt Gerresheimer nach eigenen Angaben zu den besten fünf Prozent aller bewerteten Unternehmen und zu den besten zwei Prozent seiner Branche. Bei nachhaltiger Beschaffung erreicht der Konzern demnach einen Platz unter den besten ein Prozent der Branche.

EcoVadis bewertet Managementsysteme in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Mehr als 175.000 Unternehmen lassen sich laut Anbieter jährlich prüfen. Gerresheimer nutzt das Rating seit 2011. 2022 hatte das Unternehmen erstmals den Gold-Status erreicht.

Finanzvorstand Wolf Lehmann verwies auf die verbesserte Bewertung und den ersten freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht des Konzerns, der für das Geschäftsjahr 2025 testiert und an der EU-Richtlinie CSRD ausgerichtet wurde. Das Unternehmen wolle seine Nachhaltigkeitsziele weiterverfolgen und Fortschritte transparent machen.

Gerresheimer produziert unter anderem pharmazeutische Verpackungen, Spritzen, Pens und Inhalatoren für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche. Der Konzern erzielte 2025 einen Umsatz von 2,3 Milliarden Euro und beschäftigt mehr als 13.000 Menschen.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 29,14EUR auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

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