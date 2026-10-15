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    ANALYSE-FLASH

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    RBC startet DHL Group mit 'Outperform' - Ziel 67 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC bewertet DHL mit Outperform und 67 Euro Kursziel
    • Das Express-Gewinnwachstum stimmt RBC zuversichtlich
    • Ebit-Prognosen über Konsens, Wandel stützt Bewertung
    ANALYSE-FLASH - RBC startet DHL Group mit 'Outperform' - Ziel 67 Euro
    Foto: Frank - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat DHL Group mit "Outperform" und einem Kursziel von 67 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die aktuelle Gewinnwachstumsdynamik im Express-Geschäft stimme ihn zuversichtlich, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für den Logistikkonzern lägen seine Ergebnisprognosen (Ebit) der Jahre 2028 und 2030 um 4 respektive 8 Prozent über dem Konsens. Die Aktie werde mit einem Abschlag zur Branche gehandelt. Die sich ändernde Geschäftsstruktur dürfte die Bewertung stützen./edh/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:45 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 56,85 auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -17,37 %/+17,79 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 67 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 67,00, was eine Steigerung von +18,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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