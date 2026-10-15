flatexDEGIRO: Deutsche Bank senkt Kursziel um ein Drittel

Der Aufsichtsrat hat das Verfahren zur gerichtlichen Bestellung Löhrs eingeleitet. Die Berufung soll zunächst bis zur ordentlichen Hauptversammlung im Juni 2027 gelten; dort soll sie den Aktionären zur Wahl vorgeschlagen werden. Löhr ist Professorin für Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Rechnungswesen und Finanzwirtschaft. Sie verfügt nach Unternehmensangaben über langjährige Erfahrung in finanziellen und regulatorischen Fragen sowie in den Bereichen Unternehmensführung und Finanzberichterstattung. Die Deutsche Börse hat sie als „Qualifizierten Aufsichtsrat“ und „Fachaufsichtsrat Financial Expert“ zertifiziert. Zudem engagiert sie sich ehrenamtlich für mehr Finanzkompetenz und Vermögensbildung in Deutschland.

Bei flatexDEGIRO treffen derzeit personelle Veränderungen auf verhaltenere Einschätzungen zur Geschäftsentwicklung. Der Onlinebroker will Prof. Dr. Katrin Löhr in den Aufsichtsrat holen. Zugleich meldete Morgan Stanley einen niedrigeren Stimmrechtsanteil, während die Deutsche Bank Research ihre Empfehlung für die Aktie zurücknahm und das Kursziel deutlich senkte.

Aufsichtsratschef Stefan Müller bezeichnete Löhr als unabhängige Finanzexpertin, die das Gremium mit ihrer Erfahrung und ihren Impulsen stärken solle. Die Personalie fällt in eine Phase, in der die Kontrolle von Finanzberichterstattung und Governance für einen börsennotierten Finanzdienstleister besondere Bedeutung hat.

Morgan Stanley meldete derweil eine Verringerung seiner Gesamtposition. Zum Stichtag 7. Oktober summierten sich Stimmrechte und Finanzinstrumente auf 3,47 Prozent, nach zuvor 3,86 Prozent. Davon entfielen laut Mitteilung 2,77 Prozent auf zugerechnete Stimmrechte. Weitere Anteile bestanden über ein Rückrufrecht aus Wertpapierleihen und einen Equity Swap. Die Mitteilung wurde am 14. Oktober veröffentlicht. Aus der Schwellenmeldung allein lässt sich keine Aussage über die Gründe der Veränderung ableiten.

Für zusätzlichen Druck auf die Aktie sorgte eine Analystenstudie. Deutsche Bank Research stufte flatexDEGIRO von „Buy“ auf „Hold“ herab und reduzierte das Kursziel von 46 auf 31 Euro. Analyst Mengxian Sun begründete den Schritt mit einem nachlassenden Kundenwachstum sowie einer Normalisierung der Handelsaktivität und der Kunden-Barbestände. Zudem könne stärkerer Wettbewerb die Kosten für die Gewinnung neuer Kunden erhöhen.

flatexDEGIRO betreut nach eigenen Angaben mehr als 3,5 Millionen Kunden in 16 Ländern und verwahrt Vermögen von über 100 Milliarden Euro. 2025 wickelte das Unternehmen mehr als 75 Millionen Wertpapiertransaktionen ab. Die Plattformen DEGIRO, flatex und ViTrade bieten Zugang zu rund 50 Börsen sowie zum außerbörslichen Handel. Die Analystenbedenken betreffen damit zentrale Wachstumstreiber des Geschäfts: Kundenzuwachs, Handelsvolumen und die Kosten, die nötig sind, um die Marktposition zu halten.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 24,15EUR auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.