Euro kämpft um 1,12 Dollar: Diese Faktoren bremsen die Erholung

In der Vorwoche war der Euro erstmals seit rund eineinhalb Jahren unter 1,12 Dollar gerutscht. Seit Beginn des Abwärtstrends im September 2026 summiert sich der Verlust gegenüber der US-Währung auf nahezu fünf Cent. Als zentrale Belastungen gelten schwache Konjunkturdaten aus Europa und zunehmende Sorgen um die öffentlichen Finanzen Frankreichs. Der Auftakt der Haushaltsberatungen in Paris für das kommende Jahr rückte deshalb in den Blick der Anleger. Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) sprach von erhöhter Verunsicherung an den Finanzmärkten, die sich auch in stärkeren Schwankungen am Devisenmarkt niederschlage. Zusätzlich verliehen die US-Zinsperspektiven dem Dollar zeitweise Auftrieb. Die Kombination aus politischem Risiko und schwacher Wachstumsdynamik erschwert eine nachhaltige Stabilisierung der Gemeinschaftswährung.

Der Euro blieb zu Wochenbeginn unter Druck. In einem wegen eines US-Feiertags ausgedünnten Handel gab die Gemeinschaftswährung am Montag nach: Nach einem frühen Stand von rund 1,1204 US-Dollar fiel sie bis zum späten Handel auf 1,1156 Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1181 Dollar, nach 1,1206 am Freitag. Am Dienstag stabilisierte sich die Währung zunächst bei 1,1174 Dollar; am Mittwoch gelang ihr mit 1,1207 knapp die Rückkehr über die psychologisch wichtige Schwelle von 1,12 Dollar. Die Erholung blieb damit begrenzt, der Wechselkurs anfällig für neue Impulse.

Zu Wochenbeginn waren weitere Zinserhöhungen diesseits und jenseits des Atlantiks an den Märkten bereits eingepreist. Nach Einschätzung der Helaba hatte die Zinserhöhungsfantasie zuletzt jedoch etwas nachgelassen. Im Zentrum stand daher die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Mittwoch. Die Inflation ist für die US-Notenbank Federal Reserve entscheidend, deren Ziel eine Teuerung von etwa zwei Prozent ist. Dieses Niveau wurde seit Jahren verfehlt. Hohe und weiter steigende Öl- und Benzinpreise könnten den Preisdruck zusätzlich verstärken. Hinzu kommt, dass die Unterbrechung der Energieversorgung infolge des Iran-Kriegs im Frühjahr bereits einen kräftigen Anstieg der Inflationsrate ausgelöst hatte. Die Daten könnten Erwartungen an den US-Zinspfad und damit die Dollarentwicklung beeinflussen.

Auch die Anleihemärkte lieferten Hinweise auf die wechselhafte Stimmung. Die leichte Entspannung bei den Renditen, vor allem bei französischen Staatsanleihen, stützte den Euro zwischenzeitlich. Zugleich blieb die Lage am US-Immobilienmarkt im Fokus: Die Verkäufe bestehender Eigenheime bewegen sich laut Helaba seit Jahren in einer Bodenbildungsphase; zuletzt zeigte sich wieder eine schwächere Tendenz. Höhere Renditen verteuern die Immobilienfinanzierung und erschweren eine klare Erholung. Insgesamt fehlten dem Euro damit überzeugende eigene Impulse, während Inflationsdaten, Zinsausblick und Frankreichs Haushaltslage die kurzfristige Richtung bestimmten.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 1,122USD auf Forex (15. Oktober 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.