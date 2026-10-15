BVB kassiert erste Saisonniederlage: Bodø/Glimt schlägt Dortmund 1:0

Den entscheidenden Treffer erzielte Fredrik Sjövold in der 52. Minute. Bei der Entstehung des Tores stimmte die Abstimmung zwischen den Dortmunder Verteidigern Ramy Bensebaini und Waldemar Anton nicht. Anton kritisierte anschließend auch die Leistung vor der Pause: Dortmund habe sowohl mit als auch gegen den Ball schlecht agiert. Bodø/Glimt hatte schon in der ersten Hälfte die besseren Möglichkeiten, während die Gäste im Angriff weitgehend harmlos blieben.

Borussia Dortmund hat in der Champions League einen Rückschlag erlitten. Der Bundesligist verlor beim norwegischen Vizemeister FK Bodø/Glimt mit 0:1 und kassierte damit seine erste Pflichtspielniederlage der Saison. Nach dem 3:2 zum Auftakt der Ligaphase gegen den FC Villarreal blieb der BVB diesmal ohne Punkte. Trainer Niko Kovac räumte ein, dass seine Mannschaft in vielen Bereichen nicht intensiv genug gespielt habe.

Kovac hatte seine Startelf im Vergleich zum 2:2 gegen Werder Bremen auf fünf Positionen verändert. Unter anderem begannen Fábio Silva und Samuele Inacio anstelle von Serhou Guirassy und Nathan Nwaneri. Der Trainer begründete die Rotation mit der Belastung durch Reisen und dem dichten Spielplan. Abwehrchef Nico Schlotterbeck, der zuletzt mit Sprunggelenksproblemen zu kämpfen hatte, war in Dortmund geblieben.

Nach dem Rückstand reagierte Kovac mit einem Vierfachwechsel. Guirassy, Nwaneri, Julian Ryerson und Felix Nmecha brachten mehr Zug ins Dortmunder Spiel. Nmecha und Guirassy kamen zu Chancen, der Ausgleich gelang jedoch nicht. „Da müssen wir eiskalt vor dem Tor sein“, sagte Anton. Bodø verteidigte den Vorsprung und bestätigte seinen Ruf als unbequemer Gastgeber: In der vergangenen Saison hatte der Club auf heimischem Kunstrasen bereits Manchester City, Inter Mailand und Sporting Lissabon besiegt.

Vor der Partie hatte Kovac den Kunstrasen noch als „keine Ausrede“ bezeichnet. Der ungewohnte Belag erschwerte den Dortmundern jedoch offenbar das Abbremsen und schnelle Richtungswechsel. Die äußeren Bedingungen waren milder als erwartet: Statt Frost und starkem Wind herrschten etwa neun Grad. Auch der frühere Bundesligatrainer und norwegische Nationalcoach Ståle Solbakken hatte den Kunstrasen als wesentlichen Faktor hervorgehoben.

Abseits des sportlichen Rückschlags hatte Dortmund kurz vor dem Spiel Kontinuität signalisiert: Kovac verlängerte seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Geschäftsführer Lars Ricken verwies auf die Entwicklung der Mannschaft und die Akzeptanz des Trainers im Verein. Kovac hatte den BVB Anfang 2025 auf Rang elf übernommen, noch in die Champions League geführt und die vergangene Bundesliga-Saison mit 73 Punkten als Vizemeister beendet. In den kommenden Tagen stehen für Dortmund weitere weite Reisen an, darunter ein Auswärtsspiel beim aserbaidschanischen Club Sabah FK.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 3,08EUR auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.

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