Milliardenstrafe trifft Bank of America: Aktie stürzt fast 8 Prozent ab

Die Erträge der zweitgrößten US-Bank entwickelten sich uneinheitlich. Im Geschäft mit Anleihen, Devisen und Rohstoffen gingen sie gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent zurück. Der Aktienhandel legte zwar um elf Prozent zu, blieb damit aber hinter den Erwartungen der Analysten. Zuwächse im Privatkundengeschäft und in der Vermögensverwaltung glichen die Schwäche teilweise aus. Insgesamt stiegen die Erträge der Bank um drei Prozent auf 30 Milliarden Dollar.

Die Bank of America hat im dritten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang verbucht. Der Nettogewinn sank auf 6,9 Milliarden US-Dollar, nach 8,3 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Neben einer milliardenschweren Strafe wegen Verstößen gegen Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften belastete ein schwächer als erwarteter Handel mit Finanzprodukten das Ergebnis. Anleger reagierten enttäuscht: Im frühen US-Handel verlor die Aktie zeitweise fast acht Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Besonders schwer wiegt die Entscheidung des US-Finanzministeriums, mehr als 1,21 Milliarden Dollar an Strafen und Zahlungen gegen das Institut festzusetzen. Nach Angaben des Ministeriums soll die Bank chinesische Geldwäsche-Netzwerke nicht gemeldet haben. Im Zentrum stehen verdächtige Transaktionen im Umfang von mehr als fünf Milliarden Dollar. Bei etwa einem Fünftel davon seien zudem Aspekte der nationalen Sicherheit betroffen gewesen. In der Gesamtsumme ist auch eine Zahlung von 11,6 Millionen Dollar aus einem Vergleich zu mutmaßlichen Sanktionsverstößen enthalten, unter anderem im Zusammenhang mit Iran und Russland.

Die Bank muss außerdem externe Prüfer zulassen, die verdächtige Transaktionen untersuchen sollen. Das Finanzministerium wirft dem Institut vor, trotz einer Aufforderung im Jahr 2024 seine Kontrollen gegen Geldwäsche nicht ausreichend verbessert zu haben. Die Aufsichtsbehörden hatten damals stärkere Maßnahmen verlangt; nach ihrer Einschätzung blieb die Umsetzung unzureichend.

Die Bank of America erklärte gegenüber Bloomberg, sie habe bereits Milliarden Dollar in Technologie zur Bekämpfung von Finanzkriminalität investiert. Zugleich arbeite sie daran, die von den Regulierern beanstandeten Mängel zu beheben. Die Sanktion dürfte den Druck auf das Institut erhöhen, seine Kontrollsysteme nachweisbar zu stärken. Neben den unmittelbaren finanziellen Folgen drohen zusätzliche Kosten für externe Prüfungen und die Überarbeitung interner Abläufe.

Das Quartal zeigt damit ein zweigeteiltes Bild: Die Erträge legten zu, getragen von kundenorientierten Bereichen, doch Handelsgeschäft und Rechtsrisiken schmälerten den Ertrag. Der Gewinnrückgang um rund 17 Prozent verdeutlicht, wie stark eine regulatorische Belastung selbst bei wachsenden Gesamterträgen durchschlagen kann. Für Anleger rücken nun sowohl die Ertragskraft der Bank als auch die Frage in den Vordergrund, ob sie ihre Compliance-Probleme nachhaltig in den Griff bekommt.

Die Bank of America Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 46,05EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.