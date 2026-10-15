Gaspreis auf höchstem Stand seit 2022: Europas Wirtschaft gerät unter Druck

Seit Monatsbeginn verteuerte sich Erdgas je nach Vergleichszeitpunkt um rund 16 bis mehr als 20 Prozent; seit Jahresbeginn hat sich der Preis nahezu verdreifacht. Ausschlaggebend sind Angriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus sowie Störungen an Energieinfrastruktur im Nahen Osten. Die Route ist für den Transport von Energierohstoffen aus dem Persischen Golf zentral. Nach Einschätzung der Commerzbank liegen die regionalen Gasexporte deutlich unter dem Vorkriegsniveau. Katar, der größte LNG-Anbieter der Region, exportiere derzeit nur 20 bis 30 Prozent seiner Kapazität.

Der europäische Gasmarkt bleibt von geopolitischen Risiken und der Sorge um die Versorgung vor dem Winter geprägt. Der richtungweisende Terminkontrakt TTF erreichte in Amsterdam in der Nacht auf Dienstag zeitweise 87,44 Euro je Megawattstunde – den höchsten Stand seit Ende 2022. Im weiteren Handel gab die Notierung nach und lag gegen Mittag bei 84,37 Euro. Händler verwiesen auf Gewinnmitnahmen und einen überkauften Markt. Zuvor war der Preis zeitweise auf 87,20 Euro gestiegen.

Zusätzlichen Aufwärtsdruck erzeugt die europäische Vorsorge für den Winter. Deutschland hat den staatlichen Energiekonzern SEFE angewiesen, weiteres Gas für die Speicher zu beschaffen. Die deutschen Speicher sind knapp 60 Prozent gefüllt und liegen damit deutlich unter dem saisonalen Fünfjahresdurchschnitt von 87 Prozent. Analysten erwarten zwar keine zwingenden Engpässe, warnen aber vor anhaltend hohen Preisen. Bei einem kalten Winter könnten europäische Staaten stärker mit asiatischen Abnehmern um verfügbare LNG-Lieferungen konkurrieren.

Der Energiepreisschub trifft Österreich während einer nur allmählichen Konjunkturerholung. Das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO erwartet für 2026 ein reales Wachstum von 0,9 Prozent, 2027 soll es auf 1,3 Prozent steigen. In diesem Jahr dürfte die Industrie zum zentralen Wachstumsträger werden, unterstützt von einer Erholung der Auslandsnachfrage. Exporte sollen um 2,3 Prozent zulegen. Der private Konsum bleibt mit einem erwarteten Plus von 0,4 Prozent schwach: Sinkende Reallöhne und hohe Unsicherheit bremsen die Haushalte.

Die Risiken für den Ausblick bleiben erheblich. Hohe Energiepreise und Lohnstückkosten belasten besonders die energieintensive Exportwirtschaft. Die Verbraucherpreise dürften 2026 um 3,3 Prozent steigen und 2027 um 2,6 Prozent. Das WIFO rechnet mittelfristig mit durchschnittlich 1,2 Prozent Wachstum pro Jahr bis 2031. Gleichzeitig bleibt die öffentliche Finanzlage angespannt: Das Defizit soll im Schnitt 4,1 Prozent des BIP betragen, die Staatsschuldenquote bis 2031 auf 89 Prozent steigen. Um das Maastricht-Ziel von drei Prozent zu erreichen, wären ab 2029 zusätzliche Einsparungen von mindestens einem Prozent des BIP nötig.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 3,278USD auf Ariva Indikation (14. Oktober 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.