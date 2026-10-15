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    Rekordumsatz, Milliarden-Schulden: Englands Fußball droht der Kollaps

    Rekordumsatz, Milliarden-Schulden: Englands Fußball droht der Kollaps
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    Der englische Profifußball steht trotz Rekordeinnahmen vor erheblichen finanziellen Risiken. Nach einem Berichtsentwurf der unabhängigen Fußballaufsichtsbehörde IFR erzielten die 116 Vereine der fünf höchsten Spielklassen in der Saison 2025/26 zusammen rund neun Milliarden Pfund Umsatz. Dennoch verbuchten 94 Prozent der Clubs Verluste. Mehr als jeder vierte Verein könnte laut Analyse nicht länger als 30 Tage überleben, wenn die Eigentümer ihre finanzielle Unterstützung einstellten.

    Besonders angespannt ist die Lage unterhalb der Premier League: Mehr als 60 Prozent der Clubs aus English Football League und National League gelten dem Bericht zufolge als technisch insolvent. 17 Vereine würden sogar dann Verluste schreiben, wenn sie keinerlei Spielergehälter zahlten. Insgesamt sei die Mehrheit der Clubs finanziell nicht tragfähig; dazu zählten auch 20 Prozent der Premier-League-Vereine.

    Die Einnahmen steigen, doch die Ausgaben wachsen noch schneller. Die Gesamtverschuldung der Clubs erhöhte sich von 2,8 Milliarden Pfund in der Saison 2020/21 auf 4,1 Milliarden Pfund in der abgelaufenen Spielzeit. Für die kommende Saison erwartet die IFR 5,1 Milliarden Pfund, umgerechnet knapp sechs Milliarden Euro. Rund drei Viertel davon entfallen auf Premier-League-Clubs. Deren durchschnittliche Jahresverluste stiegen innerhalb von fünf Spielzeiten von 20 auf 44 Millionen Pfund beziehungsweise etwa 52 Millionen Euro.

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    IFR-Vorsitzender David Kogan warnte, während einige Clubs zu den reichsten der Welt gehörten, stünden andere am Rand des finanziellen Abgrunds. Die wachsende Abhängigkeit von Eigentümern und steigende Schulden machten Eingriffe notwendig. Zudem vergrößere sich die Kluft zwischen den Ligen: Ein durchschnittlicher Premier-League-Club erzielt mittlerweile mehr als achtmal so hohe Einnahmen wie ein durchschnittlicher Zweitligist. Die Behörde schlägt deshalb Änderungen bei der Verteilung der Gelder vor.

    Im Zentrum der Debatte steht auch Manchester City. Eine unabhängige Kommission befand den Club in 114 von 115 Fällen für schuldig, gegen Finanzregeln der Premier League verstoßen zu haben. City weist die Vorwürfe zurück und hat Einspruch eingelegt. Mögliche Sanktionen reichen laut Bericht bis zur Aberkennung von Titeln oder einem Zwangsabstieg.

    Auch bei Manchester United wächst der Druck auf die Vereinsführung. Nach der 0:2-Niederlage bei Atlético Madrid kritisierte Abwehrspieler Lisandro Martínez die Kaderplanung. Er erwarte mehr vom Sportdirektor Jason Wilcox und zusätzliche Verstärkungen, um konkurrenzfähig zu bleiben. United investierte im Sommer zwar mehr als 170 Millionen Euro, ist aber seit fünf Pflichtspielen sieglos. Martínez nahm Trainer Michael Carrick in Schutz und mahnte, nicht ständig die Coaches auszutauschen. Stattdessen müsse auch die übrige Vereinsführung Verantwortung übernehmen.



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