Douglas tauscht Chef: Bellaiche soll nach Gewinnwarnungen Vertrauen retten

Der Zeitpunkt ist für den Düsseldorfer Konzern anspruchsvoll. Douglas hat in diesem Jahr bereits zweimal den Jahresausblick gesenkt. Eine verhaltene Konsumstimmung drückte zuletzt auf das operative Ergebnis; zugleich notierte die Aktie nahe ihrem Rekordtief. Im nachbörslichen Handel reagierte der Kurs zunächst kaum auf die Personalie.

Die Parfümeriekette Douglas bekommt einen neuen Chef: Jean-Marc Bellaiche übernimmt zum 1. November den Vorstandsvorsitz der Douglas AG. Der Aufsichtsrat bestellte den 56-Jährigen für vier Jahre. Er folgt auf Sander van der Laan, der sich nach eigener Aussage aus dem aktiven Management zurückziehen will. Der Wechsel sei sorgfältig vorbereitet worden, erklärte Aufsichtsratschef Henning Kreke.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bellaiche bringt Erfahrung aus Luxus, Beauty und Warenhäusern mit. Der Franzose begann seine Karriere 1993 bei der Unternehmensberatung Boston Consulting Group und stieg dort zum Managing Director sowie zum globalen Leiter für Luxus, Mode und Beauty auf. 2014 wechselte er zu Tiffany & Co., wo er als Senior Vice President dem Führungsgremium angehörte. Danach übernahm er Führungs- und Vorstandsaufgaben bei den Technologieunternehmen Contentsquare und Arianee.

Von 2020 an leitete Bellaiche fünf Jahre lang die französische Printemps-Gruppe. In dieser Zeit habe er die Positionierung und Kundenorientierung des Warenhausunternehmens geschärft, das Sortiment exklusiver ausgerichtet und die internationale Expansion sowie den Ausbau des Omnichannel-Geschäfts vorangetrieben, teilte Douglas mit. Zuletzt stand er an der Spitze des Luxusresortbetreibers Sani/Ikos.

Bellaiche soll auf den vorhandenen Stärken von Douglas aufbauen: einer starken Omnichannel-Präsenz, einer großen Stammkundschaft und engen Beziehungen zu Beauty-Marken. Er kündigte an, Innovationen voranzutreiben und das Unternehmen in einem sich rasch wandelnden Markt weiterzuentwickeln. Der Konzern betreibt mit den Marken Douglas, Nocibé, Parfumdreams und Niche Beauty rund 1.970 Geschäfte in Europa. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte er einen Umsatz von 4,58 Milliarden Euro.

Van der Laan war im Oktober 2022 zu Douglas gekommen. Während seiner Amtszeit trieb er den Umbau zum Omnichannel-Anbieter voran, überarbeitete Filialformate und Standortnetz, stellte die Lieferkette neu auf und baute digitale Plattformen aus. Zudem führte er eine ESG-Strategie ein und begleitete den Börsengang 2024. Nach 36 Jahren im Einzelhandel sei für ihn der richtige Zeitpunkt gekommen, die Führung abzugeben, erklärte er.

Jefferies wertete die Ernennung als nachvollziehbaren Schritt nach mehreren Gewinnwarnungen und dem Wechsel des Finanzvorstands 2025. Analyst Henrik Paganetty sieht darin eine Gelegenheit, die Unternehmensziele besser umzusetzen und das Vertrauen der Anleger schrittweise zurückzugewinnen. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von zehn Euro ließ Jefferies unverändert.

Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 7,62EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.

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