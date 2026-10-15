LONDON, 15. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Aosom (ausgesprochen „awesome"), DIE Adresse für große Möbel, hat auf dem britischen Markt einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Seit dem Markteintritt wurden dort mehr als eine Million Kunden bedient. Dieser Meilenstein spiegelt die wachsende Anerkennung der Produkte von Aosom, der lokal angepassten Geschäftsabläufe sowie des Einkaufserlebnisses wider.

Beim Kauf von Großmöbeln ist ein vielfältiges Sortiment entscheidend, um den unterschiedlichen Raum- und Lebensstilbedürfnissen britischer Haushalte gerecht zu werden. Aosom bietet ein breites Sortiment an großen Möbeln für den Wohnbereich, den Außenbereich und die Haustierhaltung und offeriert britischen Verbrauchern damit eine größere Auswahl für unterschiedliche Räume und Bedürfnisse.

Aosom betreibt fünf lokale Lagerstandorte in Großbritannien, darunter einen mit automatisierten Fulfillment-Fähigkeiten, was einen schnelleren Versand und eine zügigere Lieferung für die Kunden ermöglicht. Diese lokale Präsenz unterstützt die kontinuierlichen Investitionen von Aosom in die Bereiche Lieferung, Rücksendungen und Versand, sodass britische Verbraucher bei den meisten Bestellungen von einer kostenlosen Lieferung innerhalb von 1–3 Tagen sowie einem 30-tägigen Rückgaberecht profitieren.

Kundenbewertungen sind ein weiterer wichtiger Anhaltspunkt für Käufer. Ein Neukunde von Aosom berichtete: „Das war meine erste Erfahrung mit Aosom und es wird definitiv nicht die letzte sein. So einfach – von der Bestellung auf der Website bis zur pünktlichen Lieferung. Die Preise und die Qualität sind fantastisch, und dank der kostenlosen Lieferung würde ich Aosom auf jeden Fall weiterempfehlen." Das Feedback spiegelt die positiven Einkaufserfahrungen wider, die viele Kunden in Großbritannien mit Aosom machen, und hilft der Marke, die Bedürfnisse der lokalen Verbraucher besser zu verstehen.

Arvind, General Manager von Aosom UK, sagte: „Jeder Kunde ist uns wichtig, daher ist das Erreichen von mehr als einer Million bedienter Kunden in Großbritannien ein Meilenstein, auf den wir stolz sind. Dies zeigt uns, dass die Menschen unseren Produkten vertrauen und dass sich unsere Investitionen in eine starke Infrastruktur in zuverlässiger Qualität, schneller Lieferung und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis auszahlen, auf die sich die Kunden verlassen können. Wir sind dankbar für dieses Vertrauen."

Informationen zu Aosom

Aosom, DIE Adresse für große Möbel und bietet ein breites Produktsortiment an, darunter Garten- und Outdoor-Artikel, Haushaltswaren, Büroartikel, Haustierbedarf, Spielzeug und Spiele sowie Sport- und Freizeitartikel. Aosom wurde 2013 gegründet und ist in Europa, Nordamerika und Asien tätig, mit lokalen Tochtergesellschaften in neun Ländern, darunter Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Kanada und die USA. Die Marke hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative, erschwingliche und hochwertige Produkte für den Alltag anzubieten, unterstützt durch ein Logistiknetzwerk aus eigenbetriebenen Auslandslagern und einem Kundenservice. Das Sortiment von Aosom, zu dem Marken wie Outsunny, PawHut und HOMCOM gehören, deckt ein breites Spektrum an Verbraucherbedürfnissen ab, von Einrichtungsgegenständen bis hin zu Outdoor-Produkten. Als große E-Commerce-Plattform für Möbel baut Aosom sein Engagement auf den lokalen Märkten durch Partnerschaften und Gemeinschaftsinitiativen kontinuierlich aus. Große Möbel? Bei AOSOM.

Medienkontakt

Aosom Global Communications

E-Mail: pr@aosom.com

Website: www.aosom.com

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