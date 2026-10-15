Markt vorerst bereinigt

Auf diesem Niveau fanden sich wieder zahlreiche Käufer, die den Kurs zuletzt deutlich nach oben treiben konnten. Damit ergibt sich seit dem Jahreshoch eine vollständige 123-Konsolidierung. Der übergeordnete Abwärtstrend könnte zudem als sogenannte bullische Flagge verstanden werden. Dabei handelt es sich um eine charttechnische Formation, die nach einem kräftigen Kursanstieg auf eine mögliche Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hindeuten kann. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Aktie den bestehenden Abwärtstrend überwindet.

Ende Juni erhielt die Bayer-Aktie kräftigen Rückenwind und stieg innerhalb weniger Tage um knapp 42 Prozent auf ein neues Jahreshoch von 53,92 Euro. Anschließend setzte eine zunächst normale Korrektur ein. Bis Ende September bewegte sich der Kurs überwiegend in einer Spanne zwischen 47,44 und 50,50 Euro. Der Versuch, diese Handelsspanne nach oben zu verlassen, scheiterte jedoch. In der Folge geriet die Aktie erneut unter Druck und fiel bis zum 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) bei 42,55 Euro.

Gelingt ein weiterer Anstieg, könnten zunächst die Kursmarken bei 47,44 Euro und anschließend bei 48,92 Euro erreicht werden. Diese Entwicklung könnte für Anleger eine Gelegenheit zum Einstieg bieten. Auf der Unterseite bleibt dagegen der 200-Tage-Durchschnitt bei 42,55 Euro besonders wichtig. Fällt die Aktie nachhaltig unter diese Marke, drohen weitere Verluste. In diesem Fall könnte der seit April letzten Jahres bestehende Aufwärtstrend bei 38,45 Euro in den Fokus rücken. Ein solcher Rückgang könnte außerdem darauf hindeuten, dass sich die Abwärtsbewegung in einer ausgeprägteren, fünfwelligen Struktur fortsetzt.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 45,07 Euro

Kursziele : 46,88 und 48,30 Euro

Renditechance via DN20RM : 89 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bayer AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN20RM Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,32 - 0,34 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 41,9522 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 41,9522 Euro akt. Kurs Basiswert: 45,07 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 48,30 Euro Hebel: 13,28 Kurschance: + 89 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN6HAX Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,32 - 0,34 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 48,0362 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 48,0362 Euro akt. Kurs Basiswert: 45,07 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 13,19 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.