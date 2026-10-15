Aprilkurslücke im Fokus

Die laufende Korrektur könnte sich nun bis in den Bereich zwischen 312,00 und 329,00 US-Dollar fortsetzen. Dort befindet sich eine größere Kurslücke, die Anfang April entstanden ist. Aus charttechnischer Sicht könnte dieser Bereich zunächst weitere Abwärtsbewegungen begünstigen und für Anleger interessant sein, die auf fallende Kurse setzen.

Lange Zeit erwies sich die Marke von 407,00 US-Dollar als zuverlässige Unterstützung für die Aktie. Anfang Oktober gab es jedoch erste Anzeichen dafür, dass diese wichtige Grenze nicht mehr hält. Kurz darauf setzte sich der Abwärtstrend fort. Zeitweise fiel der Kurs von Western Digital auf 358,26 US-Dollar. Damit wurde auch ein zuvor entstandenes fallendes Dreieck nach unten aufgelöst. Diese charttechnische Formation deutet häufig auf weitere Kursverluste hin, wenn der Kurs die untere Begrenzung unterschreitet.

Gleichzeitig lohnt es sich, genau diese Kurszone im Blick zu behalten. Sollte sich dort ein stabiler Boden bilden und der Kurs anschließend wieder steigen, könnte sich eine Gelegenheit für einen Einstieg auf steigende Kurse ergeben. In diesem Fall wäre die Marke von 407,00 US-Dollar das nächste wichtige Ziel. Gelingt die Erholung, könnte Western Digital nach der aktuellen Schwächephase wieder in eine mehrmonatige Aufwärtsbewegung übergehen. Für langfristig orientierte Anleger könnte die Aktie auf diesem niedrigeren Kursniveau dann wieder deutlich attraktiver werden.

Trading-Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 358,00 US-Dollar

Kursziel : 312,00 US-Dollar

Renditechance via DN6R42 : 80 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 8 Tage

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Western Digital Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN6SA8 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,16 - 6,18 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 296,342 US-Dollar Basiswert: Western Digital Corp. KO-Schwelle: 296,342 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 364,20 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,30 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN6R42 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 5,61 - 5,62 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 425,991 US-Dollar Basiswert: Western Digital Corp. KO-Schwelle: 425,991 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 364,20 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 312,00 US-Dollar Hebel: 5,79 Kurschance: + 80 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.