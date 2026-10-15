DAX
Der Hauch einer Chance
Ein unerwartet hoher Inflationswert aus den USA hat die Diskussion über die weitere Geldpolitik der US-Notenbank neu entfacht. Damit wächst die Sorge, dass die Fed bei ihrer nächsten Sitzung die Zinsen anheben könnte.
Vor allem die gestiegenen Ölpreise treiben die Inflation weiter nach oben. Im September verteuerten sich Waren und Dienstleistungen in den USA um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Im August hatte die Teuerungsrate noch bei 3,4 Prozent gelegen. Das teilte das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mit.
Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einer Inflationsrate von 3,6 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Vormonat August stiegen die Verbraucherpreise um 0,6 Prozent. Dieser Anstieg entsprach den Erwartungen der Experten.
Für eine nachhaltige Erholung muss der DAX zunächst wichtige Widerstände überwinden. Besonders im Fokus steht der Bereich um 25.800 Punkte. Gelingt der Sprung über diese Marke, könnte der Index zunächst auf 26.080 Punkte steigen. Anschließend wäre ein erneuter Anlauf auf den bisherigen Rekordstand von 26.618 Punkten denkbar.
Es gibt allerdings auch ein Abwärtsszenario. Sollte der DAX wieder deutlich unter Druck geraten, kommt es vor allem auf die Marke von 24.792 Punkten an. Dieses Niveau markiert das Tief der Vorwoche. Fällt der Index darunter, könnten weitere Verluste folgen. Mögliche nächste Haltepunkte liegen bei 24.480 Punkten und danach bei 23.968 Punkten.
Auch in den kommenden Tagen dürften neue Konjunkturdaten die Märkte bewegen. Am Donnerstag stehen die US-Erzeugerpreise im Mittelpunkt. Am Freitag folgt eine Rede des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh.
Die Anleger werden genau beobachten, welche Hinweise sich daraus für die künftige Zinspolitik der US-Notenbank ergeben. Für den DAX bleibt damit entscheidend, ob positive charttechnische Signale die Oberhand gewinnen oder neue wirtschaftliche Belastungen den Index erneut unter Druck setzen.
Aktuelle Lage
DAX bei 25.298 Punkten
VDAX bei 18,20 signalisiert leicht erhöhte Nervosität
Fear& Greed Index bei 45 auf "NEUTRAL" gewechselt
Tagesanalyse:
RSI: 48 - Neutral
MACD: -135 - Sell
Insgesamt: Neutral
MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins neutrale Lager gewechselt
Anlaufmarken nach oben bei 25.507 / 25.800 / 25.900 und 26.080 Punkten, nach unten bei 24.480 / 24.205 / 23.968 und 23.797 Punkten.
Gaps bei 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.
Big Picture
Langfristige Trendverläufe wackeln weiter - DAX im Stabilisierungsmodus, Bodenbildung möglich - Ölknappheit bleibt weiter ein Problem!
VDAX-New
Angstlevel leicht erhöht
VDAX-New der Deutschen Börse (13. Oktober 2026): Bei 18,20% (steigend) (Vortag: 17,96%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
Handelsidee:
1. Market-Sell-Order bei 24.806 Punkten (Tagesbasis) eröffnen, Stopp bei 25.360 Punkten. Kursziel bei 24.480 und 23.968 Punkten
|
DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DN6ADF
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|12,19 - 12,20 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|24.023,08 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|24.023,08 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|25.298,62 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|20,69
|Kurschance:
|
Risikohinweis:
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DN46XW
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|10,08 - 10,09 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|26.218,43 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|26.218,43 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|25.298,62 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|23.968 Punkte
|Hebel:
|24,96
|Kurschance:
|+ 88 Prozent
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Risikohinweis:
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den
letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
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