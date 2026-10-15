RBC stuft DHL Group auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat DHL Group mit "Outperform" und einem Kursziel von 67 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die aktuelle Gewinnwachstumsdynamik im Express-Geschäft stimme ihn zuversichtlich, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für den Logistikkonzern lägen seine Ergebnisprognosen (Ebit) der Jahre 2028 und 2030 um 4 respektive 8 Prozent über dem Konsens. Die Aktie werde mit einem Abschlag zur Branche gehandelt. Die sich ändernde Geschäftsstruktur dürfte die Bewertung stützen./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 56,76EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ruairi Cullinane

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 67

Kursziel alt: 67

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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