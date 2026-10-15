Post unter doppeltem Druck: Steuerprivileg soll fallen, Porto wird teurer

Konkret soll die Umsatzsteuerbefreiung für sogenannte Teilleistungen entfallen. Dabei handelt es sich vor allem um Geschäftskundenbriefe, etwa von Banken und Versicherungen. Seit 2024 sind die Deutsche Post und einige kleinere Anbieter von der Steuer befreit, während andere Wettbewerber Umsatzsteuer abführen müssen. Das Wirtschaftsministerium begründet die geplante Änderung mit dem Ziel, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Zugleich winken dem Staat Einnahmen: Frühere Schätzungen gehen von rund 115 Millionen Euro jährlich aus, die im Wesentlichen von der Post kommen könnten. Wettbewerber halten sogar höhere Beträge für möglich.

Die Bundesregierung will die Deutsche Post steuerlich stärker belasten und ihr zugleich bei den Vorgaben für die Briefzustellung mehr Spielraum geben. Das Bundeskabinett hat einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen. Er muss noch durch den Bundestag. Für den Bonner Konzern bedeutet das Vorhaben eine Mischung aus zusätzlicher Belastung und operativer Entlastung – in einem Markt, der ohnehin unter sinkenden Briefmengen und steigenden Kosten leidet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Post weist die geplante Steuerpflicht als rechtswidrig zurück und warnt vor Folgen für den Briefmarkt. Höhere Preise für Briefe von Unternehmen und Behörden könnten den Wechsel zu digitalen Alternativen beschleunigen. Bei weiter sinkenden Sendungsmengen würden die Kosten für Personal und die flächendeckende Infrastruktur auf weniger Briefe verteilt. Das erschwere nach Einschätzung des Konzerns die Finanzierung des Universaldienstes. Anders als Wettbewerber muss die Post bundesweit zustellen und ein dichtes Netz aus Briefkästen und Filialen unterhalten. Kleine Briefdienste begrüßen die Reform dagegen als Schritt zu fairerem Wettbewerb und verweisen auf eine verlässliche Versorgung.

Entlastung erhält die Post bei der Laufzeitvorgabe. Weiterhin sollen 99 Prozent der eingeworfenen Briefe innerhalb von vier Werktagen zugestellt werden. Sendungen, die wegen höherer Gewalt – etwa extremer Wetterbedingungen – liegen bleiben, sollen künftig jedoch nicht in die Berechnung einfließen. Damit sinkt der Druck, für Ausnahmesituationen zusätzliches Personal oder schnellere Fahrzeuge vorzuhalten. Auch bestimmte bürokratische Pflichten sollen wegfallen.

Parallel zeichnet sich eine deutliche Portoerhöhung ab: Nach dem veröffentlichten Plan der Bundesnetzagentur könnte das Briefporto zum Januar 2027 um 20,35 Prozent steigen – ein Rekordschritt. Höhere Preise könnten einen Teil des Kostendrucks auffangen, bergen aber ebenfalls das Risiko, Kunden weiter zur digitalen Kommunikation zu bewegen.

Eine separate Pflichtmitteilung zeigt zudem, dass DHL eigene Aktien zurückkauft. Vom 5. bis 9. Oktober 2026 erwarb der Konzern 92.096 Aktien für insgesamt rund 5,14 Millionen Euro, zu einem Durchschnittspreis von 55,81 Euro. Seit Beginn des Programms am 10. August summiert sich der Rückkauf auf knapp 2,97 Millionen Aktien. Die Mitteilung steht neben der Regulierung, unterstreicht aber die kapitalmarktbezogene Dimension des Konzerns.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 56,76EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.