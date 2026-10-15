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    Ericsson überrascht mit Ergebnis - Warnt aber vor steigenden Kosten

    Für Sie zusammengefasst
    • Ebita sinkt, doch Ericsson übertrifft Erwartungen
    • Umsatz steigt um sechs Prozent, Gewinn halbiert sich
    • Kosten belasten künftig Marge, RAN-Markt stagniert
    Ericsson überrascht mit Ergebnis - Warnt aber vor steigenden Kosten
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Netzwerkausrüster Ericsson hat sich im dritten Quartal besser geschlagen als gedacht. Das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) ging im Jahresvergleich zwar um über ein Drittel auf 10,1 Milliarden schwedische Kronen (0,9 Mrd Euro) zurück, wie der Konzern am Donnerstag in Stockholm mitteilte. Das lag aber an einem Einmalertrag im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten zudem mit einem noch kräftigeren Rückgang gerechnet. Allerdings stellte der neue Ericsson-Chef Per Narvinger wegen steigender Komponentenkosten die Investoren auf eine Belastung der Bruttomarge im kommenden Jahr ein, zudem dürfte der Markt für Mobilfunkzugangstechnik (RAN) eher stagnieren.

    Der Konzernumsatz wuchs im dritten Quartal dank einer soliden Nachfrage nach Mobilfunkequipment um 6 Prozent auf 59,5 Milliarden Kronen. Unter dem Strich stand im Quartal ein Gewinneinbruch um rund die Hälfte auf 5,8 Milliarden Kronen zu Buche. Ein Jahr zuvor hatte Ericsson sich für den Verkauf des US-Telekomdienstleisters Iconectiv einen Einmalertrag gutgeschrieben.

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    Narvinger hat in diesem Monat den Chefposten bei den Schweden in einem schwierigen Umfeld übernommen. Die geopolitische Unsicherheit bleibe erhöht, sagte der Manager. Bereits seit vielen Jahre müht sich der Konzern mit einer schleppenden Nachfrage nach seiner 5G-Netztechnik, Vorgänger Börje Ekholm strich Jobs und senkte die Kosten. Narvinger legt nun in einem ersten Schritt die beiden Asiensparten des Unternehmens zusammen, um die Geschäftsstruktur zu vereinfachen./men/mis/stk

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    Telefon L.M.Ericsson (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,33SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 73,00SEK was eine Bandbreite von +599,08 %/+685,12 % bedeutet.





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