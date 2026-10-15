Zinssorgen lassen Ethereum doppelt so stark abstürzen wie Bitcoin

Auch andere Kryptowährungen verzeichnen erhebliche Verluste. XRP gibt um 4,91 Prozent auf 1,30 US-Dollar nach. Zu den größten Verlierern zählt Zcash mit einem Kursrückgang von 12,22 Prozent auf 1.100 US-Dollar.

Am Donnerstagmorgen verliert Bitcoin 2,95 Prozent auf 80.993 US-Dollar und fällt damit unter die Marke von 81.000 US-Dollar. Deutlich stärker trifft es Ethereum . Die zweitgrößte Kryptowährung bricht um 5,8 Prozent auf 2.360 US-Dollar ein und verliert damit fast doppelt so viel wie Bitcoin.

Der Verkaufsdruck erfasst nahezu den gesamten Kryptomarkt. Unter den 100 größten Kryptowährungen notieren bis auf den Pyth-Token alle im Minus.

Fast eine Milliarde US-Dollar liquidiert

Wie heftig der Ausverkauf ausfällt, zeigt ein Blick auf die Liquidationen. Innerhalb von 24 Stunden wurden nach Daten von CoinGlass gehebelte Krypto-Positionen im Wert von 942 Millionen US-Dollar zwangsweise geschlossen. Auf Long-Positionen entfielen dabei 863 Millionen US-Dollar.

Allein bei Bitcoin und Ethereum beliefen sich die Liquidationen auf 483 Millionen US-Dollar. Dabei wurden Ethereum-Positionen im Wert von 286 Millionen US-Dollar aufgelöst, während bei Bitcoin 197 Millionen US-Dollar betroffen waren.

US-Inflation weckt neue Zinssorgen

Auslöser des Kurssturzes sind die am Mittwoch veröffentlichten US-Inflationsdaten. Nach Angaben des US-Arbeitsministeriums stiegen die Verbraucherpreise im September gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent, nachdem sie im August um 0,4 Prozent zugelegt hatten.

Die jährliche Inflationsrate erhöhte sich von 3,4 auf 3,7 Prozent und übertraf damit die Erwartungen von 3,6 Prozent.

Ein wesentlicher Preistreiber waren die Energiekosten. Allein die Benzinpreise stiegen im September um 9,1 Prozent und waren für mehr als die Hälfte des monatlichen Anstiegs der Verbraucherpreise verantwortlich.

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Droht bereits die nächste Zinserhöhung?

Die Inflationsdaten setzen die US-Notenbank Fed zunehmend unter Druck. Erst im September hatte sie ihren Leitzins erstmals seit drei Jahren angehoben, auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent.

Nun wächst die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Zinsschritts. Laut dem CME-FedWatch-Tool stieg die von den Finanzmärkten eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei der nächsten Fed-Sitzung am 27. und 28. Oktober unmittelbar nach Veröffentlichung der Inflationsdaten von 22 auf zeitweise 49 Prozent.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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