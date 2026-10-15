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    Südzucker: Höheres Kursziel, aber Streit um Zuckersteuer spitzt sich zu

    Südzucker: Höheres Kursziel, aber Streit um Zuckersteuer spitzt sich zu
    Foto: Dennis Möbus - Südzucker AG

    ### Südzucker auf Erholungskurs, Zuckersteuer bleibt umstritten

    Deutsche Bank Research sieht Südzucker nach den Halbjahreszahlen auf einem positiven Kurs. Analyst Michael Kuhn hob das Kursziel für die Aktie von 9,00 auf 11,20 Euro an. An der Einstufung „Hold“ hielt er jedoch fest. Die Ergebnisse für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2026/27 hätten die konstruktive Entwicklung des Nahrungsmittelkonzerns bestätigt, schrieb Kuhn. Weitere Kennzahlen oder eine detaillierte Begründung für die neue Bewertung nannte die vorliegende Mitteilung nicht. Die Anhebung des Kursziels signalisiert damit eine bessere Einschätzung des möglichen Aktienwerts, nicht aber eine klare Kaufempfehlung.

    Parallel sorgt die geplante Zuckersteuer für politische Spannungen. In der CSU stehen sich Gesundheitsministerin Judith Gerlach und Agrarministerin Michaela Kaniber gegenüber. Gerlach hält eine Abgabe auf zuckerhaltige Getränke für vertretbar und widerspricht damit der ablehnenden Haltung Kanibers, die sich mit Agrar- und Verbraucherschutzministern anderer Länder an Bundeskanzler Friedrich Merz gewandt hatte. Gerlach argumentiert aus gesundheitspolitischer Sicht: Politik müsse Rahmenbedingungen schaffen, die ein gesundes Leben erleichterten. Sie halte es daher nicht für problematisch, wenn etwa Cola mit einer Zuckersteuer belegt werde.

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    Entscheidend sei für sie allerdings, wofür die Einnahmen eingesetzt würden. Flössen sie lediglich in den allgemeinen Haushalt, wäre das aus ihrer Sicht wenig überzeugend. Stattdessen plädiert Gerlach dafür, das Geld gezielt in Gesundheitsprävention und einen Präventionsfonds zu investieren. Das Gesundheitssystem solle stärker auf den Erhalt der Gesundheit und weniger auf die Behandlung bereits entstandener Krankheiten ausgerichtet werden. Eigenverantwortung allein reiche nicht aus, sagte die Ministerin; auch die Politik müsse ihren Beitrag leisten.

    Die neun Unionsminister hatten in ihrem Protestbrief an Merz auf den Koalitionsvertrag verwiesen. Dieser setze bei Ernährung und Gesundheit vor allem auf Freiwilligkeit, Anreize und Eigenverantwortung. Das Kanzleramt hatte die Pläne von Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) für eine Abgabe auf zuckerhaltige Getränke Anfang Oktober zunächst gestoppt. Klingbeil hält dennoch an dem Vorhaben fest und verweist auf eine entsprechende Vereinbarung. Wo die Gespräche innerhalb der Koalition derzeit stehen, ist unklar.

    Der Konflikt betrifft damit nicht nur die Gesundheitspolitik, sondern auch die Rahmenbedingungen für Lebensmittel- und Getränkeanbieter. Für Unternehmen wie Südzucker bleibt die politische Entwicklung relevant, konkrete Folgen einer möglichen Steuer für den Konzern lassen sich aus den vorliegenden Angaben jedoch nicht ableiten. Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) zeigte sich zuversichtlich, dass Berlin eine ausgewogene Lösung finden werde.



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