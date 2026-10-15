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    Finexity peilt über 70 Mio. Euro Umsatz an – und prüft OneCrowd-Lösung

    ### Finexity setzt auf Infrastrukturwachstum – und prüft Anschlusslösung für OneCrowd

    Finexity will den Umsatz der Gruppe mittelfristig auf mehr als 70 Mio. Euro steigern und eine EBITDA-Marge von 25 bis 30 Prozent erreichen. Die Ziele stellte der Betreiber einer digitalen Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere bei seinem ersten Capital Markets Day vor. Für 2026 erwartet das Unternehmen pro forma einen Umsatz von 9,6 Mio. Euro und ein EBITDA von minus 3,5 Mio. Euro. Den operativen Break-even peilt das Management für 2028 oder 2029 bei rund 20 Mio. Euro Umsatz an.

    Als Wachstumsmotor sieht Finexity wiederkehrende Erlöse aus der Infrastruktur. 70 bis 80 Prozent des mittelfristigen Umsatzes sollen aus den Bereichen Nundara und Effecta kommen. Nundara bündelt unter anderem Tokenisierung, Registeranbindung und Handel; für die Marke plant Finexity mehr als 25 Mio. Euro Umsatz und eine EBITDA-Marge von 50 bis 55 Prozent. Effecta, ein Vertriebsnetzwerk und Haftungsdach für mehr als 45 Vermittler, soll ebenfalls über 25 Mio. Euro Umsatz beitragen. Der geplante Erwerb von 90,1 Prozent an Effecta ist allerdings noch von der BaFin-Inhaberkontrolle abhängig.

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    Die Marken nolivius und VolksInvest sollen jeweils mehr als 10 Mio. Euro Umsatz beisteuern. Nolivius strukturiert und begleitet Emissionen, VolksInvest soll Privatanlegern den Zugang zu digitalen Anlagen erleichtern. Für 2027 ist der Ausbau von VolksInvest zum Onlinebroker vorgesehen. Noch 2026 will Finexity den Antrag für ein DLT-Handels- und Abwicklungssystem einreichen; ab 2028 könnte Nundara Handel und Abwicklung in einem regulierten System anbieten. Sämtliche Schritte hängen von den erforderlichen aufsichtsrechtlichen Zulassungen ab. Erlöse aus einem geplanten White-Label-Angebot sind in den mittelfristigen Zielen nicht enthalten.

    Die vorläufigen Halbjahreszahlen liefern einen ersten Anhaltspunkt für die Ausgangslage: Auf kombinierter Pro-forma-Basis mit Effecta erzielte die Gruppe 3,59 Mio. Euro Umsatz und ein EBITDA von minus 2,21 Mio. Euro. Damit lag sie nach eigenen Angaben jeweils rund drei Prozent über dem Budget. Die Zahlen sind ungeprüft; Finexity allein verbuchte 0,82 Mio. Euro Umsatz und ein EBITDA von minus 2,30 Mio. Euro. Effecta erzielte 2,77 Mio. Euro Umsatz und ein leicht positives EBITDA. Das Unternehmen prüft zudem zusätzliches Eigen- oder Fremdkapital, hat aber noch keine Entscheidung getroffen.

    Parallel verhandelt Finexity über eine Anschlusslösung für OneCrowd, deren Plattformen Seedmatch, Econeers und Mezzany umfasst. Ein Letter of Intent sieht vor, die Verwaltung von rund 70 Emissionen mit einem gezeichneten Volumen von 33,6 Mio. Euro zu übernehmen. Die jährlichen Betreuungsvergütungen liegen bei knapp 0,3 Mio. Euro. Rund 101.000 Nutzer, darunter etwa 30.000 Anleger, sollen sich freiwillig bei Finexity registrieren können. Der LoI ist überwiegend unverbindlich; endgültige Verträge, Zustimmung der betroffenen Emittenten und die technische Migration stehen noch aus. Finexity übernimmt laut Mitteilung keine OneCrowd-Verbindlichkeiten.



    Finexity

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    Die Finexity Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 33,00EUR auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.




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