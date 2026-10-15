Eon-Urteil: Fernwärme-Kunden können Rückzahlungen einklagen

Im konkreten Fall beanstandeten die Richter, dass Eon Kostensteigerungen unzulässig an die Kunden weitergegeben habe. Der Versorger habe seine Preise prozentual erhöht, obwohl sich der Einkaufspreis für die Wärme lediglich um einen festen Betrag verteuert habe. Dadurch seien die Kundenpreise stärker gestiegen als die Kosten des Unternehmens. Die Preisanpassungsformeln in den drei Gebieten seien deshalb unwirksam.

Das Oberlandesgericht Hamm hat Preiserhöhungsklauseln von Eon Energy Solutions in drei Fernwärme-Versorgungsgebieten für unwirksam erklärt. Betroffen sind Hamburg, Erkrath in Nordrhein-Westfalen und Schwalbach in Hessen. Für Kundinnen und Kunden dort eröffnet das Urteil grundsätzlich die Aussicht, zu viel gezahlte Beträge zurückzufordern. Einen generellen Anspruch für Verbraucher in allen Gebieten bestätigte das Gericht jedoch nicht.

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Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hatte mit einer Verbandsklage erreichen wollen, dass entsprechende Klauseln generell als unwirksam gelten, sofern sie einen bestimmten Anteil an der Preisberechnung ausmachen. Damit scheiterte der Verband in erster Instanz. Das Gericht sah keine Grundlage, die beanstandeten Preisregeln pauschal für sämtliche Versorgungsgebiete zu verwerfen. Nach Auffassung der Richter muss vielmehr geprüft werden, welche Regelung für einzelne Kunden gilt und welche Rückzahlungen sich daraus ergeben.

Für Verbraucher bedeutet das: Auch wenn eine Klausel in ihrem Gebiet betroffen ist, können sie ihr Geld vorerst nicht unmittelbar von Eon zurückverlangen. Nach Angaben der Verbraucherzentrale ist dafür zunächst ein rechtskräftiges Urteil erforderlich. Zudem müssen Kunden ihre individuellen Erstattungsansprüche rückwirkend grundsätzlich selbst vor Gericht geltend machen. Das Verfahren schafft somit eine wichtige Grundlage, führt aber nicht automatisch zu Auszahlungen.

Der vzbv wertete die Entscheidung als „wichtigen Etappensieg“ und kündigte an, den Bundesgerichtshof anzurufen. Der Verband vertritt die Auffassung, dass auch Verbraucher in weiteren Versorgungsgebieten wegen vergleichbarer Klauseln zu viel bezahlt haben könnten. Eine höchstrichterliche Entscheidung könnte klären, ob die beanstandeten Grundsätze über die drei konkret betroffenen Gebiete hinaus Bedeutung haben.

Eon Energy Solutions hat noch nicht entschieden, ob das Unternehmen Rechtsmittel einlegen wird. Ein Sprecher kündigte an, zunächst die schriftliche Urteilsbegründung sorgfältig zu prüfen. Zugleich verwies Eon auf das herausfordernde und unklare regulatorische Umfeld für Betreiber von Fernwärmenetzen. Das Unternehmen begrüße daher die Ankündigung der Bundesregierung, für mehr Klarheit und Struktur für Kunden und Versorger sorgen zu wollen.

Der Rechtsstreit bleibt damit offen. Für Eon steht neben möglichen Rückzahlungen auch die Frage im Raum, ob die Preisgestaltung in weiteren Netzen überprüft werden muss. Für Fernwärmekunden hängt die praktische Wirkung des Urteils davon ab, ob es rechtskräftig wird und wie der Bundesgerichtshof die Reichweite der Klauselkontrolle beurteilt. Bis dahin bleibt die individuelle Durchsetzung möglicher Ansprüche ein wesentlicher Schritt.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 17,23EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.