Europa unter Druck: China greift an, London rückt näher

Deutlicher Handlungsbedarf für Europa zeigt sich auch im Wärmepumpenmarkt. Kai Schiefelbein, Chef des Heizungsherstellers Stiebel Eltron und stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbands Wärmepumpe, warnt vor einer wachsenden Konkurrenz aus China. Peking habe die Wärmepumpe als Schlüsseltechnologie definiert und wolle mit gezielten Förderungen, günstigen Krediten und Investitionen in Forschung sowie Produktionskapazitäten die Weltmarktführerschaft erreichen. Schiefelbein hält diese Strategie für wirksam: Unternehmen könnten Anlagen und Entwicklungskapazitäten aufbauen, bevor die Nachfrage ihren Höhepunkt erreicht. In Europa dagegen würden Kredite oft erst verfügbar, wenn der Markt bereits gewachsen sei – dann könnten Hersteller Nachfrage nicht bedienen und Marktanteile verlieren.

Beim EU-UK-Gipfel am 20. November in Brüssel will der britische Premierminister Andy Burnham mehrere Vereinbarungen mit der Europäischen Union voranbringen. Geplant sind unter anderem Abkommen zum Handel mit Lebensmitteln und Getränken sowie zum Emissionshandel. Auch bei der Migration strebt Burnham eine engere Zusammenarbeit an. Der Status quo reiche nicht aus, sagte er vor dem Unterhaus. Nach dem Gipfel könne ein „ernsthafter Dialog“ über langfristige Optionen beginnen. Burnham hatte zuletzt als erster britischer Regierungschef seit dem Brexit eine mögliche Rückkehr in die EU angesprochen. Ein solcher Schritt wäre jedoch weit entfernt; letztlich müsse die britische Öffentlichkeit entscheiden.

Schiefelbein fordert deshalb einen starken europäischen Heimatmarkt, verlässliche Förderbedingungen und einen leichteren Zugang zu Finanzierung. Zudem brauche es Unterstützung für die Produktentwicklung, schnellere Genehmigungen und mehr Spielraum für Kooperationen zwischen Unternehmen. Seine zentrale Kritik: Europa halte zu stark an etablierten Industrien fest und investiere zu wenig in Zukunftstechnologien. Die Wärmepumpe könne ein weiteres Beispiel für verlorene industrielle Wettbewerbsfähigkeit werden.

Auch beim Waldschutz klaffen Anspruch und Wirklichkeit auseinander. Zwar sank die weltweite Entwaldung 2025 laut einer Auswertung von Climate Focus um 15 Prozent auf sieben Millionen Hektar. Um das Ziel zu erreichen, die Abholzung bis 2030 zu stoppen, hätte der Verlust jedoch deutlich stärker zurückgehen müssen. Besonders im Kongobecken bleibt die Entwaldung hoch; in Brasilien führten Maßnahmen der Regierung Lula dagegen zu einem Rückgang. Die Autoren warnen, dass Fortschritte von politischen Entscheidungen abhängen und schnell wieder zunichtegemacht werden können.

Für Hamburgs Hochbahn ist Klimaneutralität nach Einschätzung von Nachhaltigkeitsvorständin Merle Schmidt-Brunn ebenfalls nur mit Ausgleichsmaßnahmen erreichbar. Die Elektrifizierung von Bussen und Fähren senke die eigenen Emissionen. Emissionen der Lieferanten, etwa beim Bau der U5, ließen sich jedoch nicht vollständig vermeiden. Selbst eine klimafreundlichere Bauweise reduziere diese Scope-3-Emissionen nur teilweise; deshalb seien etwa Moor-Renaturierungen als Kompensation nötig.

Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 86,89EUR auf Ariva Indikation (14. Oktober 2026, 18:13 Uhr) gehandelt.