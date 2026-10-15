Pistorius warnt: Trumps Ukraine-Kurs könnte zum Wahl-Bumerang werden

Auslöser der Kritik ist unter anderem Trumps Ankündigung, Russland werde mehr als 300.000 Tonnen Diesel für die USA und den Weltmarkt bereitstellen. Dafür sollen Sanktionen gegen den russischen Energiesektor vorübergehend ausgesetzt werden. Bundeskanzler Friedrich Merz stellte klar, eine solche Entscheidung komme für Deutschland und Europa nicht infrage. Russland werde nur unter Druck ernsthaft verhandeln, sagte er und bekräftigte den Kurs der Sanktionen.

Die transatlantischen Spannungen über den Ukraine-Krieg verschärfen sich. Verteidigungsminister Boris Pistorius sieht US-Präsident Donald Trump innenpolitisch unter Druck und bringt dessen außenpolitische Schritte mit den bevorstehenden Zwischenwahlen in Verbindung. Wenn Trump auf internationalen Konflikten punkten wolle, könne das nach hinten losgehen, sagte Pistorius beim Arbeitgebertag in Berlin. Am 3. November wird das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt, zudem steht etwa ein Drittel der Senatssitze zur Abstimmung.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, er fühle sich durch Trumps Vorgehen betrogen. Besonders schmerzhaft sei, dass die USA nicht klar an der Seite der Ukraine stünden. Zugleich betonte Selenskyj, sein Land könne sich keine Schwäche erlauben. Er forderte Washington auf, Russland zur Einhaltung der angekündigten begrenzten Waffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen zu bewegen. Moskau hat diese Waffenruhe bislang nicht bestätigt; der Kreml erklärte, die Kontakte mit den USA dauerten an.

Die EU reagiert mit verschärftem wirtschaftlichem Druck. Ihre Außenminister beschlossen Sanktionen gegen knapp 1.600 Personen, Unternehmen und Organisationen, die Russlands Kriegsführung unterstützen. Damit steigt die Zahl der Listungen auf rund 4.600. Betroffen sind unter anderem Akteure aus der Raketenproduktion sowie Lieferanten von Bauteilen für Drohnen und Flugzeuge. Außenminister Johann Wadephul will bei einem Treffen in Warschau mit polnischen, norwegischen und britischen Amtskollegen europäische Geschlossenheit demonstrieren. „Auch wir sind im Fadenkreuz“, warnte er.

Zusätzliche Unsicherheit bringt die Lage in der Straße von Hormus: Irans Revolutionsgarden erklärten, binnen zwei Tagen einen dritten Öltanker angegriffen zu haben. Der Vorfall unterstreicht die Risiken für Energieversorgung und Handel.

Auch innenpolitisch steht die Bundesregierung unter Druck. Arbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Bas legt ihre Ämter nieder und erhebt Vorwürfe gegen die Union. Lars Klingbeil kündigte an, die SPD-Führung solle bei einem Parteitag um den Jahreswechsel neu gewählt werden. In Brüssel wiederum wächst der Streit um den langfristigen EU-Haushalt: Parteien der Mitte kritisieren einen Kompromissentwurf wegen geplanter Kürzungen.

Für Deutschland beziffert eine KfW-Studie den Investitionsbedarf zur Erreichung des Klimaziels 2045 auf rund sechs Billionen Euro. Verbraucher und Unternehmen müssten den größten Teil tragen, der Staat etwa zwölf Prozent. Den Wirtschaftsnobelpreis erhalten die US-Forscher Robert E. Hall und Michael Woodford für Arbeiten zu makroökonomischer Stabilisierung.

Diesel wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 1.468USD auf Ariva Indikation (14. Oktober 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.