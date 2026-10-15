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    JPMorgan steigert Gewinn, verfehlt Erwartungen – Aktie gibt nach

    JPMorgan steigert Gewinn, verfehlt Erwartungen – Aktie gibt nach
    Foto: Bumble Dee - stock.adobe.com

    JPMorgan hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert, die Erwartungen des Marktes aber verfehlt. Die Zahlen der größten US-Bank sorgten deshalb zunächst für Enttäuschung an der Börse: Im vorbörslichen US-Handel verlor die Aktie rund 3,5 Prozent. Bereinigt erzielte das New Yorker Institut Erträge von 50,9 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 45,5 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von acht Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Gewinn stieg um sechs Prozent auf 15,3 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt jedoch höhere Werte erwartet.

    Die kanadische Bank RBC bestätigte ihre Einstufung für die Aktie mit „Outperform“ und ihr Kursziel von 370 Dollar. Analyst Gerard Cassidy schrieb, der Gewinn je Aktie sei hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Zugleich hob er positive Aspekte der Bilanz hervor: Die Nettozinserträge fielen höher aus als erwartet, die Rückstellungen niedriger. Das Zahlenwerk zeigt damit ein gemischtes Bild: Die Bank steigerte ihre Erträge und verdiente mehr, blieb aber hinter den hohen Erwartungen zurück.

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    Besonders stark entwickelte sich der Aktienhandel. Die Erträge in diesem Bereich legten gegenüber dem Vorjahr um fast die Hälfte zu und lieferten einen wichtigen Wachstumsbeitrag. Weniger erfolgreich war dagegen der Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen. Dieses Geschäft warf im Sommer weniger ab als ein Jahr zuvor. Die unterschiedlichen Entwicklungen verdeutlichen, wie stark die Quartalsergebnisse von JPMorgan von der Aktivität an den Finanzmärkten und der Entwicklung einzelner Handelsbereiche abhängen.

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    Vorstandschef Jamie Dimon verwies auf hohe Unternehmensinvestitionen und anhaltende Konsumausgaben in den USA. Beides habe die Wirtschaft des Landes gestützt. Zugleich warnte er vor einer Reihe von Risiken: anhaltend hohen Haushaltsdefiziten, hartnäckiger Inflation, hohen Vermögenspreisen, steigenden Zinsen und schwierigen geopolitischen Rahmenbedingungen. JPMorgan sei deshalb auf eine Vielzahl möglicher Szenarien vorbereitet, sagte Dimon.

    Für Anleger stellt sich damit die Frage, ob das Wachstumstempo der Bank anhalten kann. Die höheren Erträge und Gewinne belegen ihre Widerstandskraft. Doch der Rückstand hinter den Analystenschätzungen und die Schwäche im Anleihe-, Währungs- und Rohstoffhandel begrenzten die positive Wirkung der Zahlen. RBCs Einschätzung zeigt zugleich, dass einzelne Kennzahlen überzeugen: Höhere Nettozinserträge und geringere Rückstellungen sprechen für eine solide Entwicklung. Entscheidend wird sein, wie sich Zinsen, Inflation und Handelsaktivität entwickeln – und ob Konsum sowie Investitionen ihre Dynamik behalten. Die Ergebnisse liefern daher weder ein eindeutiges Warnsignal noch einen uneingeschränkten Grund zur Zuversicht. Sie zeigen eine profitable Bank, deren Geschäft wächst, deren Zahlen aber den hohen Erwartungen nicht gerecht wurden.



    JPMorgan Chase

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