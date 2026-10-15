Scherzer kauft eigene Aktien zurück – Analyst sieht 33 % Kurspotenzial

GSC Research bestätigt nach Auswertung der Halbjahreszahlen seine Kaufempfehlung für die Scherzer-Aktie und belässt das Kursziel bei 3,50 Euro. Ausgehend von einem zuletzt genannten Kurs von 2,62 Euro entspricht das nach Einschätzung des Analysehauses einem Aufwärtspotenzial von gut einem Drittel. Die Studie wurde am 14. Oktober veröffentlicht und bezieht sich auf einen Anlagehorizont von zwölf Monaten.

Die Scherzer & Co. AG hat ihr 2026 gestartetes Aktienrückkaufprogramm fortgesetzt. Zwischen dem 2. und 9. Oktober erwarb die Kölner Beteiligungsgesellschaft insgesamt 14.322 eigene Aktien über Xetra und Tradegate. Der durchschnittliche Kaufpreis lag über den gesamten Zeitraum bei rund 2,64 Euro je Anteilsschein; das aggregierte Volumen betrug knapp 37.900 Euro, ohne Erwerbsnebenkosten. Seit Beginn des Rückkaufs am 8. Juni hat Scherzer damit bis einschließlich 9. Oktober 302.820 Aktien erworben.

Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Scherzer erneut einen Gewinn. Besonders ins Gewicht fielen zwei Erträge von jeweils 3,3 Millionen Euro: eine Nachbesserung im Zusammenhang mit der Generali Deutschland Holding sowie eine Dividendenzahlung von Rocket Internet. GSC Research hebt hervor, dass der Generali-Ertrag ein Sondereffekt sei und sich nicht ohne Weiteres fortschreiben lasse. Nachbesserungen und Transaktionen in Sondersituationen gehörten jedoch grundsätzlich zum Geschäftsmodell der Beteiligungsgesellschaft. Sie könnten zwar unregelmäßig anfallen, aber auch künftig bedeutende Gewinne liefern.

Als zentrale Erfolgskennzahl gilt der Nettoinventarwert (NAV). Dieser stieg von Jahresbeginn bis Ende September von 3,39 auf 3,50 Euro je Aktie. Unter Einbeziehung der im Mai gezahlten Dividende von fünf Cent errechnet GSC Research einen Zuwachs von 4,7 Prozent. Damit entwickelte sich Scherzer besser als DAX und MDAX, blieb aber hinter dem SDAX zurück. Der Aktienkurs legte in den ersten neun Monaten laut Studie um 9,9 Prozent zu. Trotz dieses Anstiegs notiere die Aktie weiterhin mit einem Abschlag von gut 25 Prozent auf den zuletzt veröffentlichten NAV.

Zusätzliche Chancen sieht GSC Research in Nachbesserungsrechten, die nicht im NAV enthalten sind. Ihr Wert beziffert das Analysehaus auf 123,6 Millionen Euro beziehungsweise 4,73 Euro je umlaufender Aktie. Auch mögliche Erlöse aus PEAQ-Token seien nicht berücksichtigt; diese könnten seit August 2025 schrittweise veräußert werden. Der laufende Rückkauf verringere zudem die Zahl der umlaufenden Aktien und könne so den NAV je Aktie erhöhen.

Positiv bewertet GSC Research außerdem die Beteiligung des Vorstands: Direkt und indirekt halte das Management rund 1,3 Millionen Scherzer-Aktien, entsprechend etwa 4,8 Prozent des Grundkapitals. Die Hälfte der Netto-Tantiemen müsse in eigene Aktien investiert werden. Die Kaufempfehlung richtet sich laut Studie vor allem an mittel- bis langfristig orientierte Anleger.

Die Scherzer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,60EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.