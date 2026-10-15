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    Givaudan überrascht mit starkem Wachstum – Luxusparfüm treibt an

    Givaudan überrascht mit starkem Wachstum – Luxusparfüm treibt an
    Foto: givaudan

    **Givaudan beschleunigt Wachstum im dritten Quartal**

    Der Schweizer Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan hat im dritten Quartal 2026 deutlich an Dynamik gewonnen. Das organische Umsatzwachstum erreichte 8,6 Prozent, nach 3,6 Prozent im ersten Halbjahr. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten: Im Konsens war für das Quartal ein Plus von 4,7 Prozent erwartet worden. Die Entwicklung lag zudem klar über der mittelfristigen Zielspanne von 4 bis 6 Prozent.

    In den ersten neun Monaten setzte Givaudan 5,89 Milliarden Franken um. Das entspricht einem Anstieg von 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte wuchsen die Erlöse um 5,2 Prozent. Die stärkere Dynamik im dritten Quartal deutet auf eine breit angelegte Verbesserung hin, wobei sich auch das zuletzt schwächere Aromengeschäft erholte.

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    Die Sparte Taste & Wellbeing steigerte ihren organischen Umsatz im dritten Quartal um 3,5 Prozent. In der ersten Jahreshälfte hatte das Wachstum lediglich 0,5 Prozent betragen. Schwierig blieb die Lage in Nordamerika. Dort belasteten nach Unternehmensangaben die anhaltende Schwäche bei funktionalen Inhaltsstoffen sowie Rückerstattungen von US-Zöllen an Kunden die Erlöse.

    Der wichtigste Wachstumstreiber war erneut Fragrance & Beauty. Das Geschäft mit Riechstoffen und Kosmetikwirkstoffen legte im Quartal organisch um 13,5 Prozent zu. Besonders stark entwickelte sich die Luxusparfümerie: Sie verzeichnete in den ersten neun Monaten ein organisches Wachstum von 15,3 Prozent. Konzernchef Christian Stammkoetter zeigte sich zufrieden mit der zunehmenden Wachstumsdynamik. Trotz geopolitischer Herausforderungen habe Givaudan ein gutes Volumenwachstum erreicht und Preiserhöhungen umgesetzt, um gestiegene Rohstoffkosten auszugleichen.

    Der Konzern bestätigte seine mittelfristigen Ziele. Givaudan strebt weiterhin ein durchschnittliches organisches Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent sowie einen bereinigten freien Cashflow von durchschnittlich mehr als 12 Prozent des Umsatzes an. Die jüngsten Zahlen stützen damit das Bild einer Erholung, auch wenn die Entwicklung in Nordamerika ein Belastungsfaktor bleibt.

    Die Analysten reagierten unterschiedlich. Jefferies bestätigte die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 3030 Franken. Analyst Marcus Dunford-Castro hob hervor, dass die Erlöse gegenüber dem zweiten Quartal deutlich gestiegen seien; dies dürfte den Aktienkurs stützen. Bernstein Research erhöhte das Kursziel von 2886 auf 3004 Franken, beließ die Aktie jedoch auf „Underperform“. Analystin Victoria Nice bezeichnete das organische Wachstum im dritten Quartal als stark und hob ihre Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie 2026 und 2027 an. Die positiven Wachstumsdaten treffen somit auf eine weiterhin zurückhaltende Bewertung durch Teile des Analystenlagers.



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    Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 4.063EUR auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.






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