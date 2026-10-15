Deutsche Börse: Amundi korrigiert Anteil auf 3,08 Prozent

Zum 14. September weist Amundi insgesamt rund 3,02 Prozent aus. Davon entfielen 3,02 Prozentpunkte auf Stimmrechte, die dem Konzern zugerechnet werden; direkt hielt Amundi laut Meldung keine Stimmrechte. Die zugerechneten Rechte entsprachen 5.554.303 Aktien. Hinzu kamen Instrumente mit einem Anteil von rund 0,01 Prozent. Als letzte Mitteilung war zuvor ein Gesamtanteil von 2,91 Prozent genannt worden.

Der französische Vermögensverwalter Amundi hat seine Beteiligung an der Deutschen Börse im September mehrfach angepasst. Drei am 13. Oktober veröffentlichte Stimmrechtsmitteilungen dokumentieren Veränderungen rund um die gesetzliche Meldeschwelle von drei Prozent. Eine davon korrigiert eine frühere Veröffentlichung vom 29. September. Die Angaben beziehen sich auf den Anteil an Stimmrechten und bestimmte Finanzinstrumente; sie beschreiben daher nicht ausschließlich den unmittelbaren Aktienbesitz.

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Am 18. September sank der ausgewiesene Stimmrechtsanteil auf 2,994 Prozent, entsprechend 5.514.625 Aktien. Zusammen mit Instrumenten von rund 0,01 Prozent ergab sich ein Gesamtanteil von 3,003 Prozent. Damit lag der Anteil an Stimmrechten knapp unter der Drei-Prozent-Marke, während die Summe aus Stimmrechten und Instrumenten knapp darüber blieb. Als Veränderung gegenüber der vorherigen Meldung nennt Amundi einen Rückgang des Stimmrechtsanteils von 3,02 Prozent.

Die korrigierte Meldung betrifft den 22. September. Zu diesem Stichtag hielt Amundi nach den aktualisierten Angaben 5.559.246 zugerechnete Stimmrechte oder 3,02 Prozent. Zusätzlich meldete der Konzern Instrumente im Umfang von 0,06 Prozent, insgesamt 116.451 Stimmrechte. Daraus ergibt sich ein Gesamtanteil von 3,08 Prozent. Die vorherige Mitteilung hatte für den Zeitpunkt 2,994 Prozent Stimmrechte und insgesamt 3,003 Prozent ausgewiesen. Die Korrektur erhöht somit insbesondere den gemeldeten Umfang der Instrumente.

Bei diesen Instrumenten handelt es sich vor allem um Wertpapierleihe mit Rückrufrecht sowie gestellte Sicherheiten, ebenfalls mit Rückrufrecht. Sie vermitteln nicht zwingend dieselben Rechte wie gehaltene Aktien, werden nach den einschlägigen Vorschriften aber gesondert erfasst. Barausgleichs- oder physisch abzuwickelnde Instrumente nach der zweiten genannten Kategorie meldete Amundi nicht.

Die Stimmrechte werden laut Mitteilungen über Gesellschaften der Amundi-Gruppe zugerechnet, darunter Amundi Asset Management und mehrere nationale Tochtergesellschaften. Die Deutsche Börse weist insgesamt 184,2 Millionen Stimmrechte aus. Aus den Meldungen lässt sich kein Grund für die Veränderungen oder die Korrektur ablesen. Sie zeigen jedoch, wie nahe Amundis ausgewiesene Position im Berichtszeitraum an der Meldeschwelle lag und wie Instrumente den Gesamtanteil beeinflussen.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 303,2EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.

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