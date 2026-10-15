MKK 2026, neue Gesetze und düstere Börsenprognose: Das steht an

Auf der Teilnehmerliste stehen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und Ländern. Dazu zählen unter anderem Porsche Automobil Holding, thyssenkrupp, Schaeffler, Wacker Chemie, HORNBACH, Rational und RTL Group. Auch kleinere und wachstumsorientierte Firmen aus Bereichen wie Technologie, Biotechnologie, Wasserstoff und digitalen Dienstleistungen nehmen teil. Die Konferenz soll Kapitalmarktteilnehmern Gelegenheit bieten, sich direkt über Geschäftsmodelle und Unternehmensperspektiven zu informieren. Der Veranstalter empfiehlt, gewünschte Gesprächstermine frühzeitig anzufragen, da die Planung bereits läuft.

Die 42. Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) findet am 11. und 12. November 2026 im Münchner Charles Hotel statt. Nach Angaben des Veranstalters GBC AG haben knapp 60 börsennotierte Unternehmen zugesagt. Das Programm umfasst Unternehmenspräsentationen und Gespräche mit Vorständen und weiteren Vertretern der Gesellschaften. Investoren, Analysten und Finanzjournalisten können Einzeltermine oder Treffen in kleiner Runde vereinbaren. Für diese Teilnehmergruppen ist der Besuch kostenfrei; Anmeldung und Programm sind online verfügbar.

Im Bundestag sollen mehrere Vorhaben der schwarz-roten Koalition abschließend beraten werden. Dazu gehört eine Änderung des Tabaksteuergesetzes, die über vier Jahre regelmäßige Steuererhöhungen vorsieht. Für 2027 erwartet der Bund daraus zusätzliche Einnahmen von 756 Millionen Euro. Ebenfalls auf der Tagesordnung steht eine Reform der Notfallversorgung, die Abläufe neu ordnen und zugleich die Finanzen der gesetzlichen Krankenkassen stabilisieren soll. Nach einem bereits beschlossenen Sparpaket sind weitere Maßnahmen vorgesehen.

Weitere Gesetze betreffen die digitale Identität und Cybersicherheit. Eine deutsche Umsetzung der europäischen digitalen Brieftasche soll Bürgern ermöglichen, Identitätsnachweise und Dokumente über das Smartphone zu verwalten und zu nutzen. Die geplante Cyberresilienz-Verordnung setzt Mindestanforderungen für Produkte mit digitalen Komponenten. Daneben stehen unter anderem Regelungen zu nachhaltigen Flugkraftstoffen, digitalen Führungszeugnissen, Online-Notarverfahren, psychosozialer Prozessbegleitung für Gewaltopfer und Bürokratieabbau in der Landwirtschaft zur Beratung an. Auch eine internationale Schadensersatzkommission für die Ukraine ist vorgesehen.

Ein beigefügter Börsenforen-Beitrag zeichnet ein deutlich pessimistisches Bild für Risikoanlagen. Der Verfasser erwartet wegen möglicher weiterer US-Zinserhöhungen, anhaltender Inflation und eines Ölpreises von 100 Dollar unter Druck geratene Märkte. Besonders Kryptowährungen, Quantencomputer- und Weltraumfirmen könnten darunter leiden, da höhere Zinsen spekulative Anlagen weniger attraktiv machten. Zur Begründung verweist der Beitrag auf steigende Anleiherenditen und ein restriktiv interpretiertes Fed-Sitzungsprotokoll. Die Aussagen sind als persönliche Einschätzung zu verstehen, nicht als bestätigte Prognose. Zudem enthält der Kommentar polemische Bemerkungen und einen Spendenaufruf. Die drei Inhalte – Konferenzankündigung, parlamentarische Vorhaben und Marktmeinung – stehen thematisch nebeneinander und bilden keine gemeinsame Meldung.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 80.677USD auf CryptoCompare Index (15. Oktober 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.

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