Leo International: Wang und Chang melden 14,33 Prozentpunkte weniger Stimmrechte

Wang meldet nun einen Gesamtanteil von 69,87 Prozent, nach zuvor 84,20 Prozent. Das entspricht einem Rückgang um 14,33 Prozentpunkte. Ihm werden insgesamt 74.455.840 Stimmrechte zugerechnet. Davon hält er laut Mitteilung 70.570.840 direkt, entsprechend 66,23 Prozent. Weitere 3.885.000 Stimmrechte beziehungsweise 3,65 Prozent entfallen auf die SGCI Corporate Finance GmbH und werden Wang aufgrund einer Abstimmung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes wechselseitig zugerechnet. Die Meldung nennt keine Stimmrechtsinstrumente.

Bei der Leo International Precision Health AG haben sich die meldepflichtigen Stimmrechtsverhältnisse verändert. Mehrere am 13. Oktober veröffentlichte Mitteilungen beziehen sich auf den 2. Oktober 2026. Sie dokumentieren neue Beteiligungsmeldungen zweier Investmentgesellschaften sowie einen Rückgang der zugerechneten Stimmrechte bei den Unternehmern Hsiao-Hsuan Wang und Ding-Shin Chang. Die Gesellschaft mit Sitz in Planegg-Martinsried weist insgesamt 106,56 Millionen Stimmrechte aus.

Auch Chang weist nach der Veränderung 69,87 Prozent aus; seine letzte Mitteilung hatte ebenfalls 84,20 Prozent genannt. Er hält die Stimmrechte laut Anzeige nicht unmittelbar, sondern über die in der Beteiligungskette aufgeführte SGCI Corporate Finance GmbH. Zugleich werden ihm 70.570.840 Stimmrechte Wangs aufgrund der abgestimmten Verhaltensweise wechselseitig zugerechnet. Die Meldung bezeichnet den Vorgang als Verringerung des zugerechneten Stimmrechtsanteils. Aus den Angaben geht jedoch nicht hervor, ob und in welchem Umfang Aktien verkauft wurden oder welche wirtschaftlichen Gründe hinter der Veränderung stehen.

Daneben melden Bergalinex Investments Ltd aus Nikosia und Growth Medium Inc aus Panama City jeweils 4.233.170 Stimmrechte an der Leo International Precision Health AG. Das entspricht jeweils 3,97 Prozent des Stimmrechtskapitals. Beide Anzeigen nennen den 2. Oktober als Tag der Schwellenberührung; Angaben zu zuvor gemeldeten Anteilen fehlen. Die Beteiligungen werden jeweils direkt gehalten. Finanzinstrumente mit zusätzlichen Stimmrechten weisen die beiden Gesellschaften nicht aus. Auch bei Wang und Chang sind keine Instrumente verzeichnet.

Die Mitteilungen sind gesetzliche Transparenzanzeigen und liefern für sich genommen keine Auskunft über Kaufpreise, Transaktionspartner oder die strategische Ausrichtung der Beteiligten. Insbesondere ist aus den veröffentlichten Tabellen nicht abzuleiten, dass die beiden Gesellschaften mit jeweils 3,97 Prozent Teil derselben Beteiligungsgruppe sind. Zusammen zeigen die Meldungen jedoch eine veränderte Verteilung der meldepflichtigen Stimmrechte und machen die Bedeutung von Zurechnungen aus abgestimmtem Verhalten deutlich. Für Anleger bleibt entscheidend, dass der ausgewiesene Anteil an Stimmrechten nicht zwingend mit dem wirtschaftlichen Eigentum an Aktien gleichzusetzen ist. Die Veröffentlichung enthält zudem keine Angaben zu operativen Entwicklungen oder finanziellen Kennzahlen des Unternehmens.

Die SPOBAG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,75 % und einem Kurs von 0,077EUR auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.

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