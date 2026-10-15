Nordea verdient etwas weniger - Aktienrückkäufe wegen EZB-Prüfung ausgesetzt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordea Bank Abp Aktie

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 6.141 auf Ariva Indikation (15. Oktober 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordea Bank Abp Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Nordea Bank Abp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,833EUR. Von den letzten 6 Analysten der Nordea Bank Abp Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -13,31 %/+30,03 % bedeutet.