Nordea verdient etwas weniger - Aktienrückkäufe wegen EZB-Prüfung ausgesetzt
- Nordea-Gewinn sinkt wegen Marktvolatilität und Risiken
- Jahresprognose bleibt trotz schwächerem Quartal bestehen
- Rückkäufe ruhen während der EZB-Kapitalprüfung
HELSINKI (dpa-AFX) - Die skandinavische Bank Nordea hat im dritten Quartal wegen der starken Schwankungen an den Anleihemärkten, einer niedrigeren Zinsmarge und einer höheren Risikovorsorge weniger verdient. Der Gewinn sei um vier Prozent auf 1,18 Milliarden Euro gefallen, teilte die Bank am Donnerstag in Helsinki mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem etwas geringeren Gewinnrückgang gerechnet.
Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt. Zudem kündigte die im EuroStoxx 50 notierte Bank an, wegen der derzeit laufenden Überprüfung der Kapitalbasis durch die Europäische Zentralbank (EZB) zunächst keine weiteren eigenen Aktien zurückzukaufen. Nordea ist eine der führenden Banken in Nordeuropa. Sie entstand durch die Fusion mehrerer Geldhäuser aus Dänemark, Finnland und Schweden./zb/nas/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordea Bank Abp Aktie
Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 6.141 auf Ariva Indikation (15. Oktober 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordea Bank Abp Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Nordea Bank Abp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,833EUR. Von den letzten 6 Analysten der Nordea Bank Abp Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -13,31 %/+30,03 % bedeutet.